Operátorům klesnou propojovací poplatky. Přenesou úsporu i na zákazníky?

Evropská komise (EK) začne regulovat tzv. propojovací poplatky, tedy velkoobchodní terminační poplatky, které si vzájemně účtují operátoři za každou minutu hovoru mířícího do jejich sítě ze sítě jiného operátora. Dosud maximální výši terminačních poplatků určovali národní regulátoři. Rozptyl v jednotlivých zemích byl ale poměrně výrazný, a tak se EK rozhodla sáhnout k centrálnímu nařízení. Kupříkladu u nás k operátorům spíše benevolentní Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nechal tuto sazbu mnoho let bez úpravy, takže je pátá nejvyšší v EU.

Mohlo by se zdát, že terminační poplatky jsou jen přelévání peněz mezi operátory, které koncového zákazníka nemusí trápit, ale tak úplně tomu není. Od výše terminačních poplatků se totiž odvíjí minutová sazba tarifů pro volání do cizí sítě. Minuta hovoru nemůže být levnější než terminační poplatek, aniž by na volání svého zákazníka do cizí sítě operátor neprodělával. U neomezených tarifů zákazníky cena minuty zajímat nemusí, u předplacených karet a nižších paušálů je to ale jedna z klíčových položek, podle které zákazník své služby následně platí. I z tohoto důvodu obsahují některé tarify (zejména u virtuálů) jako benefit neomezené volání pouze do vlastní sítě, které operátora de facto nic nestojí.

Nová jednotná maximální terminační sazba za ukončení hlasového volání stanovená Evropskou komisí se bude týkat jak mobilních, tak pevných sítí. Nařízení nabude účinnosti dne 1. července 2021, ceny budou klesat ve vlnách. Cílem je rok 2024, kdy budou všichni operátoři působící v členských zemích EU povinni uplatňovat jednotnou maximální sazbu za ukončení hlasového volání v mobilní síti ve výši 0,2 eurocentu/minutu.

Cenové seskoky do roku 2024 budou následující: Pro ukončení hlasového volání v mobilní síti od 1. července 2021 do 31. prosince 2021 budou operátoři moci účtovat maximálně 0,7 eurocentu/minutu. Přepočteno na koruny tak mohou naši operátoři účtovat od 1. července 2021 maximálně 0,1831 Kč bez DPH za minutu, v průběhu roku 2022 maximálně 0,55 eurocentu/minutu (cca 14 haléřů) a v průběhu roku 2023 maximálně 0,4 eurocentu/minutu (cca 10 haléřů). Přesná výše cen v korunách bude pro následující roky spočítána na základě stanovených referenčních kurzů, výhodou by v dané době byla co nejsilnější koruna.

Zlevní operátoři cenu minuty? Spíše ne

Povinnost účtovat jednotnou maximální cenu za ukončení volání v pevné síti ve výši 0,07 eurocentu/minutu (cca 2 haléře) začne platit ještě dříve než regulace v mobilních sítích, a to už od roku 2022. Do té doby od 1. července do 31. prosince 2021 budou moci tuzemští operátoři účtovat dle nařízení maximální cenu za ukončení hlasového volání v pevné síti ve výši 0,0264 Kč bez DPH/minutu.

Současné propojovací poplatky v Česku jsou vinou laxní regulace ze strany ČTÚ páté nejvyšší v celé EU (po Belgii, Polsku, Slovensku a Slovinsku). Za ukončení (tzv. terminaci) hovoru ve své mobilní síti mohou operátoři aktuálně účtovat svým konkurentům až 0,9589 eurocentu/min, tedy zhruba 0,25 Kč/min bez DPH. Terminační poplatky tak postupně do roku 2024 v Česku klesnou téměř o 80 %.

Bylo by ale naivní domnívat se, že operátoři díky tomu nějak výrazněji pohnou s cenou minuty účtovanou koncovým spotřebitelům. Jejich snahou je dlouhodobě zákazníky od těchto nižších tarifů a předplacenek s malým nebo žádným objemem volných jednotek „motivovat“ k přechodu na tarify neomezené. Situace by tak měla pomoci zejména vyrovnat síly mezi jednotlivými operátory (včetně virtuálů), kde při vysoké terminační ceně měli dosud výrazněji navrch operátoři s vyšším počtem zákazníků.