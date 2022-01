Oppo a Hasselblad. Snímky chystaného telefonu potvrzují novou spolupráci

Je tomu již rok, co firma OnePlus započala spolupráci s výrobcem fotoaparátů Hasselblad. Prvním společným počinem byly vlajkové modely OnePlus 9 a 9 Pro. Nedávno na ni navázala nejnovější desítkovou řadou, která se prozatím prodává pouze v Číně. Tato spolupráce však může dostat ještě větší rozměr s tím, jak se OnePlus stal oficiálně podznačkou firmy Oppo.

Zatím totiž vše nasvědčuje tomu, že spolupráce se díky tomu přenese právě i na telefony Oppo. Zde by mohl být potenciál obrovský, jelikož Oppo na kvalitu fotografií hodně tlačí a pro své nové telefony vyvinulo i vlastní procesor MariSilicon X pro zpracování obrazu, který by měl přinést ještě lepší fotografické výsledky.

To, že spolupráce Oppo a Hasselblad nejsou jen spekulace, potvrzují i uniklé snímky chystaného vlajkového modelu Find X5 Pro. Ten má na zádech výrazný nápis Hasselblad hned po boku loga Oppo. Otázkou je, o jak úzkou spolupráci půjde. Zda se bude jednat hlavně o kalibraci barev a některé prvky v aplikaci fotoaparátu jako v případě telefonů OnePlus, nebo jestli se zapojení Hasselbladu do celkového procesu sestavování fotoaparátu nějak zintenzivní.

V každém případě by Oppo Find X5 Pro mělo přinést špičkovou výbavu v čele s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, AMOLED displejem s 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavně ale pak právě trojitým fotoaparátem Hasselblad. Hlavní i širokoúhlý fotoaparát by měly mít rozlišení 50 Mpx, doplňovat je bude 13Mpx teleobjektiv. Přítomna bude také 5 000mAh baterie podporující rychlé 80W dobíjení pomocí kabelu nebo bezdrátové o vysokém výkonu 50 W. Telefon by se měl na trh dostat již v březnu.

