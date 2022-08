Oppo a OnePlus nesmí v Německu prodávat telefony. Zákaz hrozí i v dalších zemích EU

Mobilním značkám Oppo a OnePlus hrozí reálný zákaz prodejů v celé Evropě. Jako první vlaštovkou je trh v Německu, kde se telefony značky již přestaly nabízet. A obdobná situace by se mohla brzy rozšířit do celé EU. Na vině je dlouhotrvající patentová rozepře mezi oběma firmami a Nokií, která se týká 4G patentů. Spor probíhá již několik let, přičemž z dřívějšího rozhodnutí soudu ve prospěch Nokie vyplývá, že se měly obě firmy domluvit na finanční kompenzaci. Jenže, to se nestalo.

V Německu tak od 5. srpna platí zákaz prodejů značek OnePlus a Oppo. A je možné, že se tento zákaz v budoucnu rozšíří i na další země sedmadvacítky. Na německém webu Oppa už si nekliknete na žádný odkaz. Firma zde vyvěsila formální oznámení: „Informace o produktech v současné době nejsou na našich webových stránkách dostupné. Otázka: Mohu nadále používat produkty OPPO bez omezení, přistupovat k podpoře a získávat budoucí aktualizace? Odpověď: Ano, své OPPO produkty můžete nadále používat bez omezení, přistupovat k podpoře a samozřejmě také budete dostávat všechny budoucí aktualizace.“



Oppo se na německém webu zmohlo na krátké prohlášení, které oznamuje, že telefony v současné době nejsou k dispozici. Na českém webu je ale zatím vše v pořádku

Oppo se však z Německa nestahuje, bude i nadále prodávat sluchátka a doplňkové příslušenství. Otázkou však je, zda to firmě bude stačit k „přežití“. Německý web OnePlus sice zdánlivě vypadá v pořádku, stačí však zvolit nabídku Telefony, která se záhy ukáže jako prázdná. Na webu si nový telefon přímo nekoupíte, a prodejci v Německu už žádné další modely OnePlus naskladňovat nebudou, pouze vyprodají sklady.

Dvě eura padesát za prodaný telefon

Oppo a OnePlus musí Nokii zaplatit licenční poplatek 2,50 EUR (cca 61 Kč) za každý prodaný telefon, a to i zpětně. Oppo má v Německu 10% podíl na trhu a ročně prodá okolo dvou milionů smartphonů, problém je však někde jinde. Pokud by společnosti na poplatky přistoupily, musely by přistoupit na globální licenční dohodu. Poplatky by tedy bylo nutné uhradit za telefony prodané na celém světě, a to už vypadá na citelný finanční zásah do rozpočtu.



Německý web OnePlus vypadá zdánlivě v pořádku, jenže nabídku telefonů zde nenajdete. České stránky jsou však zatím nedotčeny

Jenže, finská Nokia vede s firmami Oppo a OnePlus soudní spory i ve Francii, Finsku, Švédsku, Španělsku, Nizozemí a ve Velké Británii. Pokud soudy rozhodnou ve prospěch Nokie, mohlo by to znamenat, že oba výrobci zmizí z Evropy. Pokud firmy nezaplatí, na velkých trzích si „neškrtnou“, a ty malé, např. ČR, je rozhodně neuživí. Stáhnou se tedy raději obě firmy z evropských trhů nebo zpětně zaplatí 61 korun za každý prodaný telefon využívající LTE sítě? Jasno by mohlo být zřejmě už za několik týdnů.

Zdroj: Oppo, OnePlus, WinFuture