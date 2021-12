Oppo Air Glass, nové pojetí chytrých brýlí. Informace vám před oči pošle unikátní mikroprojektor

Společnost Oppo právě představila Air Glass, brýle pro aR. Neplést s AR (augmented reality, rozšířená realita), tahle zkratka s malým „a“ představuje asistovanou realitu, tedy displej, který uživatelé vidí v zorném poli, aniž by k tomu museli použít ruce. Zařízení sestává z bočního modulu s veškerou potřebnou elektronikou a unikátním mikroprojektorem, který promítá informace na průhlednou očnici. Celek se přicvakne na typizované obroučky, které bude Oppo vyrábět ve dvou velikostech a několika variantách.

Oppo s chytrými brýlemi experimentuje už několik let. Poslední model AR Glass 2021 je našlapaný elektronikou a senzory, v různých konfiguracích může nahradit brýle pro virtuální realitu, nebo poslouží jako plnobarevný 90" televizor ve vzdálenosti tří metrů od oka pozorovatele.

Čerstvě představené Air Glass jdou jinou cestou. Jsou jednodušší, lehčí, neinvazivní, projektor zobrazuje v 16 nebo 256 stupních šedé (to uvádí specifikace, ale na obrázcích to vypadá spíše na zelený monochromatický obraz). Brýle slouží na zobrazení notifikací, textových či jednoduchých stavových informací. Taková funkce by se člověku hodila po celý den, odpovídá tomu i muší váha 30 gramů, ale proti je baterie, která zvládne pouze tři hodiny provozu.

Brýle se ovládají hlasem, dotykovou ploškou, nebo pohybem hlavy. Například vám přijde zpráva, vy si ji přečtete a kývnutím hlavy na jednu a druhou stranu notifikaci odstraníte. Zařízení je kompatibilní s chytrými hodinkami a smartphony Oppo.



Co umí Air Glass zobrazit? Stavové informace jako jsou datum, teplota a počasí.



Sportovcům se bude líbit možnost zobrazit informace, které obvykle vídají na cyklopočítači – aktuální rychlost, ujetá vzdálenost, čas, srdeční tep, nebo navigační značky.



Výpis nadcházejících informací z kalendáře. Majstrštykem má být překlad v reálném čase – někdo na vás mluví v cizím jazyce, brýle zobrazují přeložený text.



Textové informace, email, nebo chat. Seznam funkcí však není konečný, Oppo dává k dispozici SDK, takže lze do brýlí dostat jakoukoliv smysluplnou informaci.

Oppo Air Glass skutečně půjdou do výroby, i když pouze v limitované edici. Mělo by se tak stát v prvním čtvrtletí 2022. Prodej začne pouze na domácím čínském trhu, cenu zatím neznáme.