Oppo chystá telefon ve spolupráci s Kodakem. Odkazuje na legendární fotoaparát

Už delší dobu se spekuluje o tom, že Oppo a Kodak spolupracují na vývoji fotomobilu s duálním 50MPx fotoaparátem. Spolupráce firem bude ovšem zřejmě větší. Kromě chystaného telefonu totiž unikla na veřejnost i fotografie speciální edice aktuální vlajkové lodi Find X3 Pro.

Ta má designové provedení se stříbrnými zády kombinovanými s černou koženkou ve stylu starého fotoaparátu Kodak 35 Classic z přelomu 30. let a 40. let minulého století, se kterým tehdy výrobce poprvé přišel s 35mm formátem fotografií. To, že vyfocený přístroj nebude nový model, ale jen nová varianta modelu X3 Pro dokazuje kódové označení PEEM00 na zádech. Jelikož už byl telefon vyfocen v reálu, tak představení jistě nebude daleko.

Spolupráce těchto značek není ničí překvapivým. Ve světě smartphonů sme už podobných počinů zažili několik. Mezi ty nejznámější padá partnerství Huawei a Leica nebo OnePlus a HasellBlad. S různými mobilními značkami spolupracuje také německý Zeiss. Více podobných spoluprací najdete v našem samostatném článku.

