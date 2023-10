Oppo Find N3 Flip je aspirantem na nejlepší véčko roku. Má odolnější pant, 2× zoom a lépe využitelný vnější displej

Oppo uvedlo na trh novou generaci skládacího véčka. Po srpnové čínské premiéře se Oppo Find N3 dostává i na globální trhy. Pokud pomineme drobné softwarové odlišnosti, zůstává hardware identický. Těšit se tedy můžeme na skládací véčko, které zavřeném stavu nemá mezi oběma díly vůbec žádnou mezeru. Ovládání v zavřeném stavu zajišťuje 3,26" AMOLED displej s rozlišením 720 × 382 pix, který podporuje spuštění více než čtyřiceti nativních aplikací.

Hned vedle něj je připraven vystouplý kruhový ostrůvek s fotoaparáty Hasselblad. Na hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací navazuje 48Mpx širokáč a 32Mpx teleobjektiv s dvojnásobným optickým přiblížením. Vnitřní skládací 120Hz displej na úhlopříčce 6,8" zobrazuje v matici 2 520 × 1 080 obrazových bodů. Samozřejmě se jedná o AMOLED, který má maximální jas až 1 600 nitů. V průstřelu umístěná selfie má rozlišení 32 Mpx.



Černou a zlatou barevnou variantu véčka Oppo Find N3 Flip ještě doplňuje růžová

Své místo ve véčku našla 4 300mAh baterie, která podporuje maximálně 44W kabelové dobíjení, na bezdrátové dobíjení se nedostalo. Čtečka otisků se nachází na boku telefonu, zvukové podání zajišťují stereo reproduktory.

Výpočetní výkon má pod palcem Mediatek Dimensity 9200, na nějž navazuje 12GB RAM a 256GB úložiště. Do výbavy se dostalo i NFC, pant je certifikován na 600 tisíc přeložené, což je rekord mezi skládacími véčky. V telefonu běží systém nadstavba Color OS 13 nad Androidem 13, který se může těšit na pět let bezpečnostních aktualizací a na čtyři velké aktualizace systému. Telefon se na vybraných trzích začne nabízet od 22. října, a to, v přepočtu, za necelých 27 tisíc korun. Prodej telefonu v Česku však zatím nemáme potvrzený.

Představení véčka Oppo Find N3 Flip: