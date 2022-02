Evropské top modely vyhlíží zdatnou konkurenci. Oppo Find X5 Pro vypadá skvěle, ale dost za něj připlatíte

Nedokončený projekt. Google chtěl do Androidu 11 dostat informacemi nabitý lockscreen. Jak měl ve finále vypadat? ** Pamatujete si ještě původní funkci služby Google Now? ** Kontextové informace byly na dosah ruky ** Jejich nástupce, Smartspace, však navždy skončí v šuplíku...

Martin Chroust