Oppo Find X6 Pro. Koženková záda, foťáky 3× 50 Mpx a displej s rekordně vysokým jasem

Značka Oppo představila očekávanou novinku, topmodel Oppo Find X6 Pro. Podle výrobce se jedná o první telefon „se třemi hlavními fotoaparáty“. I z toho je zřejmé, na co značka kladla největší důraz. U každého z fotoaparátů je použit velký fotočip, kterým se Oppo dotahuje na konkurenci. Kalibraci barev má v rukou firma Hasselblad. Ve výbavě telefonu dále nechybí špičkový AMOLED displej, nejvýkonnější Snapdragon či velkokapacitní baterie s velmi rychlým dobíjením. Stávající smartphony vyšší třídy se mají čeho obávat...

Telefon dostal do výbavy 6,82" AMOLED displej s rozlišením 3 168 × 1 440 pix a 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí. Oppo u displeje uvádí maximální jas až 2500 nitů, což má být mobilní rekord. Záda tohoto obřího smartphonu dobí vystouplý kruhový ostrůvek pro tři fotoaparáty a přisvětlovací diodu. V případě černé a zelené barevné varianty jsou záda ze skla Gorilla Glass 5, které má na pohled evokovat kovový povrch. U hnědé verze to platí jen o horní polovině, zbytek zabírá umělá kůže. Hliníkové tělo telefonu splňuje zvýšenou odolnost IP68.



Dominantou zad je trojitý fotoaparát, na němž spolupracovala firma Hasselblad

Vraťme se ještě k fotoaparátům Hasselblad, které mají všechny tři shodné rozlišení 50 megapixelů. Hlavní 1" snímač má světelnost F1.8, optickou stabilizaci, vícesměrové ostření a laserový autofocus. Za širokáčem (F2.2, 110° záběr scény) je umístěn snímač o rozměru 1/1.56". Díky podpoře autofocusu jej využijete i pro makrosnímky.

Třetím do party je 2,8× teleobjektiv (F2.6, 65 mm), který je taktéž opticky zastabilizován. Velikost snímače je přitom stejná, jako u ultraširokoúhlého objektivu. Selfie kamerka v průstřelu displeje má rozlišení 32Mpx (F2.4), videa natočíte maximálně v rozlišení 4K při 60 fps. Tady by to už chtělo trochu zabrat a nabídnout rovnou 8K.

Videopředstavení Oppo Find X6 Pro:

Ještě, když s ním nemá samotný čipset Snapdragon 8 Gen 2 žádný problém. Jenže Oppo využívá svůj vlastní obrazový koprocesor MariSilicon X, který na úkor 8K videí vylepšuje stabilizaci a navrch přidává rychlejší a přesnější ostření. Telefon se bude nabízet s 12 nebo 16GB RAM, úložiště bude na výběr v kapacitách 256 nebo 512 GB. 5 000mAh baterii telefonu dobijete přes kabel až 100 Watty, popř 50W bezdrátově.

Oppo Find X6

Souběžně s „Pro“ variantou byl oznámen i níže postavený model Oppo Find X6, který je postaven na čipsetu Dimensity 9200. Telefon je osazený 6,74" AMOLEDem s rozlišením 2 772 × 1 240 pix a adaptivní obnovovací frekvencí 40 až 120 Hz. Rozlišení foťáků zůstává, měnil se však hlavní snímač (místo IMX989 je připraven IMX890) i širokáč, jehož součástí je fotočip ISOCELL JN1.



Pohled na zadní stranu níže postaveného Oppo Find X6

Baterii poklesla kapacita na 4 800 mAh, dobijete ji maximálně 80 Watty přes kabel. Podpora bezdrátového dobíjení chybí a oželet musíte i odolnost, Find X6 splňuje pouze ochranu dle normy IP64. V obou novinkách běží Android 13 s nadstavbou ColorOS 13.1, a jako první jsou určeny pro Čínu. O evropské variantě zatím nepadlo ani slovo.