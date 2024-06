Oppo jde na mobilní umělou inteligenci úplně jinak. Dostane ji do všech svých telefonů, tedy i do těch nejlevnějších

Zatímco všechny ostatní značky dělají a zřejmě budou i nadále dělat z umělé inteligence nadstandardní funkci, která je k dispozici jen u těch nejdražších a nejvýše postavených telefonů, Oppo jde na všechno úplně jinak. Do konce roku chce mít u své mobilní AI na 50 milionů uživatelů, a značce bude úplně jedno, zda máte nejdražší nebo nejlevnější telefon v jejím portfoliu. A tím by se rozhodně měli inspirovat i další výrobci na trhu.



Oppo funkce umělé inteligence zpřístupní všem, nejen těm nejdražším telefonům ve svém portfoliu

Aby mohla být mobilní umělá inteligence něco „samozřejmého“, musíte se dostat do různých cenových segmentů. Dnes s ní výrobci hospodaří tak, aby se jednalo o prémiovou funkci, za kterou bychom ideálně měli brzy ještě připlácet. Na jednu stranu mají pravdu v tom, že tzv. „on-device“ řešení jsou závislá na výpočetním výkonu použitého hardwaru, který je u levných zařízení velmi nízký, jenže cloudové AI funkce (nebo hybridní přístup) mohou být dostupné skutečně všem bez rozdílu. A to je proti trendu, který aktuálně vyznává např. jihokorejský Samsung.

Oppo spolupracuje s dalšími

Oppo se nespoléhá jen na svá vlastní AI řešení, ale počítá i se spolupráci s dalšími partnery. S Googlem ladí funkce AI Writer a AI Recording Summary, tedy umělou inteligenci, která dokáže upravit texty a také přepsat zvukovou nahrávku a shrnout ji do textové podoby. S Mediatekem Oppo vylepšuje efektivitu úložiště a výpočetní výkonu, byť zřejmě pouze u telefonů vyšší třídy. S Microsoftem zase Oppo ladí vylepšenou konektivitu se smartphony.

Strategie Oppo AI Phone:

Plány značky Opppo však mohou ovlivnit i další značky. Z nadstavby Color OS vychází i Realme UI, a OxygenOS z telefonů OnePlus s Color OS sdílí část zdrojových kódů. Není tak daleko k tomu, že by tyto značky sdílely i společný vývoj v oblasti umělé inteligence, která by se mohla dostat i do telefonů nižší a střední třídy. U modelových řad F a A sice značka uvádí jen „vybrané modely“, přesto je to něco, na co konkurence zatím ani nepomyslela. Výrobce v rámci strategie „Oppo AI Phone“ chce dokonce všem telefonům průběžně přidávat další AI funkce, a opět nehodlá dělat rozdíly mezi modelovými řadami.

Třešničkou na dortu je pak avizovaný návrat řady Find X na globální trh.

Zdroj: Oppo