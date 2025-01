Oppo láká na nejtenčí skládací smartphone na světě. Porovnává ho s neskládacím iPhonem

Posedlost ostatních výrobců smartphonů Applem a jeho iPhony je nekonečná. I když umějí vyrobit něco jiného, než americká značka, přesto mají potřebu se s ní neustále srovnávat. Čínské Oppo chystá údajně nejtenčí skládací smartphone na světě, ale paradoxně ho srovnává s Applem, který jako poslední velký výrobce zatím skládací iPhony neumí nebo nechce vyrobit.



Oppo porovnává svůj skládací Find N5 v otevřeném stavu s neskládacím iPhonem 16 Pro Max

Připravovaný model Oppo Find N5 má podle dostupných informací překonat dosavadní rekordy ve štíhlosti konstrukce a měl by se stát nejtenčím skládacím telefonem na světě. Číňané v posledních dnech intenzivně lákají na svůj nový model na sociálních sítích, kde jej porovnávají s produkty Applu.

Dalšímu ztenčení prý brání USB-C konektor

Podle fotografií má rozložený Find N5 zhruba poloviční tloušťku proti 8,25 mm tlustému iPhonu 16 Pro Max. Produktový manažer Oppa dokonce sugestivně naznačil, že by firma možná dokázala zeštíhlet svoji novinku ještě víc, ale brání jí v tom fyzické limity nabíjecího portu USB-C (výška zploštělého konektoru je 2,6 mm).

Současný rekord v kategorii nejtenčích skládacích telefonů drží Honor Magic V3 s tloušťkou 4,35 mm v rozloženém stavu. Dostupné informace naznačují, že Find N5 by mohl být ještě o něco tenčí, a to přibližně 4 mm. Oppo by mohlo svoji novinku představit v domovské Číně během února. Globální premiéra se očekává o něco později. Variantou je i uvedení skládačky pro mimočínské trhy pod globálně lépe vnímanou dceřinou značkou OnePlus, patrně jako model OnePlus Open 2.



Kromě iPhonu se Oppo pustilo i do srovnávání s iPadem Pro (M4). I tentokrát Oppo v tenkosti „vyhrálo“

Naproti tomu se Apple k uvedení vlastní skládačky podle všeho zatím nechystá, ale do závodů o ztenčování se nejspíš také zapojí. Chystaný iPhone 17 Air by měl podle analytiků dosahovat tloušťky mezi 5 až 6,25 mm, což by z něj učinilo dosud nejtenčí iPhone v historii. Známý analytik Ming-Chi Kuo předpovídá dokonce tloušťku pouhých 5,5 mm v nejtenčím bodě. Dosud nejtenčí byl iPhone 6 s tloušťkou 6,9 mm.

