Oppo míří na český trh. Sází na inovace, design a silné zázemí značky

O vstupu značky Oppo na tuzemský trh se šušká už několik let od jejího příchodu do západoevropských zemí v roce 2018. Mezitím proběhly další vlny expanze, mimo jiné i do sousedního Polska, Česká republika se ale dočká až nyní. Oppo chce prodej svých smartphonů zahájit v nejbližších týdnech, zaměří se hlavně na cenově dostupnější 5G modely.

Oppo je další z velkých značek čínské pětky, která využívá ztráty tržního podílu Huawei a Honoru vinou amerických sankcí. Ještě před Oppem vstoupilo na český trh koncem roku 2019 vysoce konkurenční Realme a letos na jaře se objevila další „příbuzenská“ značka Vivo. Všechny kdysi vznikly pod hlavičkou čínského konglomerátu BBK Electronics, dnes však fungují samostatně a vzájemně si konkurují.

Oppo vzniklo konkrétně v roce 2004 a v poměrně krátké době se do historie stačilo zapsat hned několika technologickými inovacemi. Vzpomenout můžeme například na první smartphone s 10× hybridním zoomem ve foťáku, první model Oppo N1 z roku 2014 s otočným fotoaparátem nebo ve své době nejrychlejší rychlé dobíjení Super VOOC. Firma má nyní zastoupení ve 40 zemích světa a expanduje spíše s rozvahou a postupně.

Medailonek společnosti Oppo:

Důraz na praktické použití

Základem růstu značky jsou investice. V roce 2019 investovalo Oppo do výzkumu 1,42 miliardy dolarů, v dalších třech letech má v plánu investice ve výši 7,2 miliardy dolarů. Provozuje 6 výzkumných institutů a 4 výzkumná centra, ve kterých pracuje přes 10 000 vědců a výzkumníků – to je 25 % všech zaměstnanců společnosti. Produkty vznikají v 9 výrobních centrech, kde je ze 70 % výroba plně autonomní a na 90 % je automatizováno testování produkce.

Při návrhu smartphonů se podle svých slov značka zaměřuje na čtyři klíčové vlastnosti – design, fotoaparát, displej a baterii s rychlým dobíjením. Zejména na design se klade velký důraz – značka k němu přistupuje tak, aby bylo používání jejích produktů především pohodlné a praktické. Občas se nebojí ani experimentů, důkazem čehož byl v minulosti například již jednou zmiňovaný model Oppo N1 nebo první model vlajkové řady Oppo Find X s výsuvnou horní částí se skrytými fotoaparáty.

Podobně jako u konkurenčního Viva, se kterým Oppo bude asi nejčastěji srovnáváno, bude vstup nové značky na český trh pozvolný. Jako první se do prodeje dostane několik modelů z jeho řady střední třídy Reno 5. Dále má Oppo v portfoliu ještě řadu A s nižšími modely a také prémiovou Find X. Zda a kdy se v Česku dočkáme i vlajkového modelu Oppo Find X3 Pro se zabudovaným mikroskopem ve foťáku, v tuto chvíli ještě nevíme.

Nejnovějším konceptem je rolovací smartphone Oppo X 2021: