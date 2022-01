Oppo načrtlo budoucnost nositelností bez baterií. Energii jim obstará Bluetooth, Wi-Fi či mobilní signál

Mobilní výrobce Oppo vyhlíží optimistickou mobilní budoucnost, která se zbaví závislosti na bateriích a tím přispěje i k nižší ceně za údržbu zařízení a také výrazně omezí elektronický odpad. V rámci vize Zero-Power

communication výrobce nastiňuje, jak by mohly nositelnosti a segmenty Internetu věcí (IoT) získávat elektřinu pro své fungování, a je to zajímavé počtení.

Pokud se podíváme na současná mobilní zařízení, pokrok ve vývoji pokročil snad ve všech sférách, až na baterie. Ty jsou stále lithiové, což je akumulátorová technologie stará 30 let! A zatímco u mobilů si výrobci pomáhají stále rychlejším nabíjením, která má zastínit zastaralé lithiové akumulátory, u hodinek je nízká výdrž na jedno nabití stále dost velkým omezením pro běžné používání. Telefon dnes nabíjíme každý den, máme tak ještě vůbec čas myslet na hodinky? Schválně se přiznejte, kolikrát vám chytré hodinky ráno zahlásily vybitou baterii, protože jste je večer zapomněli nabít...

Podle Oppa to nasvědčuje tomu, že by baterie mohly z nositelností v budoucnu úplně zmizet. Konkrétně prvky IoT či chytré hodinky tak budeme nabíjet energií, kterou zařízení získají z Bluetooth, Wi-Fi a telefonního signálu. Nabíjení vzduchem ostatně není žádný nový nápad, již v minulosti s ním experimentovala Motorola, Xiaomi nebo samotné Oppo. Nejblíže představám čínského výrobce je zřejmě dálkový ovladač od Samsungu pro chytré televize, který se dobíjí přes 2,4GHz Wi-Fi. Co je dnes rarita má být v budoucnu mainstream.

Oppo vidí velký potenciál „bezbateriového“ světa zejména v oblasti průmyslu. Firma si dokáže představit drobná IoT zařízení, která by mohla fungovat v těžkém průmyslu, při přepravě nákladů, při vzdáleném sledování a monitoringu nebo třeba v chytré domácnosti. Různé senzory, štítky a snímače by z dlouhodobého hlediska nepotřebovaly výměnu baterie, která by tak mohla být v zařízeních jen pro případy absolutní nouze.

Zatím to však vypadá na hudbu z daleké budoucnosti. V té blízké totiž stávající baterie stále figurují jako hlavní zdroj napájení, třeba pro telefony, elektroauta či pro uložení energie získané ze solárních panelů. A to se zřejmě jen tak nezmění. Oppo však ve svém whitepaperu (ke stažení zde) svou studii probíhá ze všech možných stran, včetně bezpečnosti a současné existenci spolu se sítěmi páté (či už možná šesté) generace. Cílem práce je vnést do podvědomí myšlenku světa bez baterií, a všechny potřebné technologie nadále rozvíjet. A to napříč celým spektrem výrobců.

Zdroj Oppo