Oppo nemizí z Evropy, Česko pro něj bude prioritní trh. Portfolio zatím staví na střední třídě

Probíhající patentové spory v Německu neznamenají, že by se společnost Oppo kompletně stahovala z evropského trhu se smartphony. Naopak v některých zemích chce svoji pozici posílit. Patří mezi ně i Česko. Zástupci společnosti Oppo to dnes oznámili na tiskové konferenci v Praze.



Oppo na tiskové konferenci v Praze představilo novinky týkající se evropského trhu

Česko se stane prioritním trhem pro oblast střední Evropy (s výjimkou Polska, které nadále bude fungovat jako samostatný trh). Kanceláře Oppo pro Česko, Slovensko a Maďarsko se nově přestěhují z Budapešti do Prahy.



Novinkou je model nižší střední třídy Oppo A98

Zároveň s tím zástupci společnosti připustili, že dosavadní přítomnost značky na tuzemském trhu nebyla uspokojivá. Oppo na český trh s mobily vstoupilo v roce 2021 a za dva roky zde nabídlo pouze několik modelů nižší a střední třídy. To by se v příštích letech mělo změnit.

Véčko už seženete i v Česku

Aktuální portfolio sestává z nově představených smartphonů střední třídy Reno10 a Reno 10 Pro (podrobněji jsme o těchto modelech psali zde) a také naprosté novinky v základní řadě Oppo A98. Jde o nižší střední třídu a zároveň pokračovatele modelu Reno7 Lite, který byl ze všech v tuzemsku uvedených modelů Oppo zřejmě nejznámější.



Modely Oppo Reno 10 a Reno 10 Pro od sebe vizuálně prakticky nerozeznáte

Oppo A98 obsahuje 6,7palcový LTPS displej s Full HD+ rozlišením, procesor Snapdragon 695 s 5G konektivitou, 8 + 256 GB paměti (plus možné rozšíření paměťovou kartou), baterii s kapacitou 5000 mAh a 67W kabelovým dobíjením a hlavní trojitý fotoaparát 64 + 2 + 2 Mpx. Zajímavostí jednoho z doplňkových objektivů je funkce mikroskopického přiblížení až na 40násobek. Telefon Oppo A98 už je v prodeji za 8700 Kč.

Řeč se na konferenci stočila také na první véčkový smartphone značky, Oppo Find N2 Flip. Na slovenském trhu je telefon dostupný od jara letošního roku. V červnu se véčko nenápadně začalo prodávat také v Česku, v nabídce ho má například Alza za 24 tisíc korun. Na českém webu Oppo ale telefon stále není zalistován. Firma nicméně tvrdí, že chce zabránit tzv. „šedým dovozům“, tedy situaci, kdy prodejci dováží do Česka telefony z jiných zemí, proto by měla přítomnost véčka u nás co nejrychleji „zlegalizovat“ a dát jej do oficiální distribuce.