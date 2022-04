Oppo prorůstá do OnePlus. Dceřiná značka převezme jeho skládačku i název řady telefonů

Je tomu jen pár dní od evropské premiéry OnePlus 10 Pro, kde jsme se dočkali představení nejvyššího modelu značky. V rámci této události se firma vyjádřila i k situaci spojování s firmou Oppo. Zákazníci zde byli ujištěni, že nikdo nechce z OnePlus dělat převlečené Oppo a firma si půjde dále vlastní cestou, ostatně to je i důvod proč ve světě přehodnotila svůj postoj k systému a bude stále nabízet nadstavbu OxygenOS.



První skládačka OnePlus prý má být pouze převlečené Oppo Find N.

Toto tvrzení však postupně podkopávají nové informace o chystaných telefonech. V benchmarku GeekBench například unikly informace o smartphonu, který podle serveru 91Mobiles ponese jméno OnePlus Ace. Řada Ace je přitom již roky používána právě u telefonů značky Oppo. Telefon dle benchmarku nabídne procesor MediaTek Dimensity 8100, 12 GB RAM, a dokonce i rychlé 160W dobíjení. Je jasné, že telefon bude určen primárně pro Čínu, kde je už dnes spojení Oppo a OnePlus výrazně citelnější.

Půjčí si název i hardware

Tím, ale firma nekončí. Už dlouho se spekuluje o tom, kdy OnePlus přinese na trh první skládací telefonu. Nyní už víme, že to možná bude již brzo. I zde ale dojde na mírné zklamání. Podle serveru PriceBaba totiž půjde jen o přejmenovanou skládačku Oppo Find N. Pokud by zařízení mělo přijít až později tento rok, očekáváme, že by došlo alespoň na aktualizaci výbavy.

Nebylo by to přitom poprvé, kdy by OnePlus použil již hotový telefon od své sesterské značky a pouze si jej lehce modifikoval. Ukázkovým příkladem toho byl nový OnePlus Nord CE 2, který je jen přebrandované Oppo Reno 7. Pokud by ale stejnou strategii využil i u skládacího telefonu, mohla by značka mezi uživateli výrazně klesnout, protože minimálně vlajkové modely se u OnePlus snažily vždy být originální.

Značce OnePlus také loni vyšla sázka na spolupráci s firmou Hasselblad, která se nyní o téměř rok později přenesla i na Oppo. Firma se tak dostala do situace, kdy sama hledá cestu, jak tyto dvě prémiové značky uchopit a zatím je provozuje paralelně vedle sebe. Vidět jsme to mohli i na veletrhu MWC v Barceloně, kde byly obě značky součástí jednoho velkého stánku.

Na pozadí je ale cítit, že Oppo chce využít popularitu značky OnePlus ve světě a s její pomocí si vylepšit postavení v Evropě a USA, kam se se značkou Oppo snaží protlačit. Fanoušci OnePlus mohou jen doufat, že to nebude znamenat ztrátu toho, na co byli roky zvyklí.

