Oppo Reno5 F: konkurence pro Redmi Note 10, která možná brzy zavítá do ČR

Čínská značka Oppo ve středu 17. března představila nový chytrý telefon střední třídy – Oppo Reno5 F. Podobně, jako konkurenční Redmi Note 10 a Redmi Note 10 Pro, přináší do tohoto segmentu AMOLED obrazovku, navíc s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Telefon o rozměrech 160,1 × 73,2 × 7,8 milimetrů váží jen 172 gramů a bude dostupný ve dvou barevných variantách: černé („Fluid Black“) a fialové („Fantastic Purple“). Předpokládaná cena se pohybuje kolem 250 eur, tedy v přepočtu asi 6 500 korun.

Hardware v čele s MediaTekem

Srdcem telefonu Oppo Reno5 F je osmijádrový procesor MediaTek Helio P95 vyráběný 12nm procesem. Dvě výkonnější jádra Cortex-A75 mají maximální taktovací frekvenci 2,2 GHz, zbylých šest úsporných jader Cortex-A55 má maximum na 2,0 GHz.

Náročnější (zejména herní) grafiku obstarává akcelerátor IMG PowerVR GM 9446 taktovaný na 970 MHz. V benchmarku AnTuTu dosahují zařízení s tímto čipem výsledného skóre nad 160 000 bodů. V GeekBenchi se výsledky v operacích s jedním jádrem pohybují kolem 380 bodů a s více jádry okolo 1500 bodů.



Srdcem telefonu Oppo Reno5 F je MediaTek Helio P95

Telefon bude, možná poněkud překvapivě, dostupný jen v jedné hardwarové konfiguraci. Ta obnáší na tuto třídu velmi solidních 8 GB operační paměti v modulech LPDDR4X taktovaných na 1866 MHz. Interní úložiště s kapacitou 128 GB bude možné rozšířit paměťovou kartou formátu microSD.

Střední třída s AMOLEDem

Patrně největším argumentem ve prospěch Oppo Reno5 F je obrazovka. Jedná se o AMOLED panel s úhlopříčkou 6,43" a rozlišením 1 080 × 2 400 obrazových bodů. Z toho plyne jemnost 409 ppi a poměr stran 20:9.

Většina telefonů střední třídy až donedávna nabízela LCD obrazovky, letošním hitem tak zjevně bude nástup AMOLEDů. V tomto případě je však nutné počítat s tím, že nepůjde o srovnatelně kvalitní obrazovku, jakou můžeme znát z vlajkových lodí.



Silnou stránkou je AMOLED obrazovka se čtečkou otisků

Deklarované parametry, jako je maximální jas 800 nitů a kontrastní poměr 1 000 000:1, za špičkou přeci jen trochu zaostávají. Hráče pak možná nepotěší obnovovací frekvence jen 60 Hz, z řady tak vyniká jen nadprůměrná frekvence snímání dotyků, jež v herním režimu dosahuje 180 Hz. Výrobce neuvádí, zda je displej krytý nějakým značkovým tvrzeným sklem.

Fotografická výbava potěší příznivce selfies

Na zadní straně najdeme čtyři fotoaparáty, doplněné LED bleskem. Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 48 Mpx, což je v tomto segmentu víceméně standard. K jeho silným stránkám patří světelnost f/1,7, jež by měla být příslibem dobrých fotek i za zhoršených světelných podmínek. Telefon zvládne natáčet videa v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu.

Ve výbavě nechybí širokoúhlý foťák, který opět nijak nevybočuje z řady – má rozlišení 8 Mpx a je schopen snímat scénu v úhlu záběru 119 stupňů. Tradičně spíše do počtu jsou dva dvoumegapixelové fotoaparáty – makro a hloubkový snímač pro pořizování snímků s rozmazaným pozadím.



Čtyři fotoaparáty

V průstřelu, situovaném v levém horním rohu obrazovky, se nachází přední fotoaparát. Ten udělá radost všem příznivcům focení sebe sama, jimž poskytne rozlišení 32 Mpx a světelnost f/2,4. Pochopitelně je možné ho použít pro videohovory či odemykání telefonu na základě rozpoznání tváře.

Další parametry Oppo Reno5 F

Jako průměrnou budeme hodnotit lithium-polymerovou baterii s deklarovanou kapacitou 4310 mAh. Tu je možné nabíjet pomocí rychlého nabíjení VOOC Charge výkonem až 30 wattů. Oppo Reno5 F lze nabíjet výhradně kabelem přes konektor USB-C – bezdrátové nabíjení do této kategorie přeci jen ještě neproniklo.



Telefon podporuje mobilní sítě čtvrté generace, bezdrátové sítě Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac na frekvencích 2,4 a 5,0 GHz a Bluetooth 5.1. Bohužel chybí NFC, takže tímto mobilem není možné bezkontaktně platit. Z hlediska pozičních satelitních systémů je podporováno americké GPS, evropské Galileo, ruský GLONASS, čínské Beidou a japonské QZSS.

Z hlediska softwaru novinka přichází s Androidem 11 a grafickou nadstavbou ColorOS ve verzi 11.1. Součástí balení bude kromě telefonu, nabíječky a kabelu také základní ochranné pouzdro. Značka Oppo, podobně jako čínské Vivo a Realme už nyní působí v mnoha evropských zemích. Česku se dosud vyhýbala, ale to by se ještě letos mělo změnit. A právě představený model Reno5 F by se mohl stát jedním ze základních pilířů portfolia pro náš trh.