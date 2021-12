Oppo to možná zkusí s druhým displejem. Pod ten hlavní pak schová selfie kamerku

V uplynulém týdnu jsme se dočkali mnoha novinek od společnosti Oppo. Jednak šlo o skládací telefon Find N, vlastní čip, ale chytré brýle Air Glass. Čeho jsme se ale zatím nedočkali je nový vlajkový model Find X4. O tom přitom uniká čím dál více informací. Nyní server LetsGoDigital přišel se zajímavými spekulacemi vycházejícími z nedávných patentů.

Ty ukazují prémiový telefon s displejem roztaženým přes všechny 4 hrany, takže nenechává kolem displeje žádné okraje Displej také nemá žádný výřez, jelikož má v sobě integrovanou selfie kamerku pod displejem. Podle serveru by mohlo jít o vylepšený displej s vysokou jemností 400 ppi, kde by už průstřel pro kamerku nemusel být vůbec vidět.

Patent ale nezůstává jen u zadní strany, ale zachycuje i tu zadní na které by měl telefon nabízet druhý displej. Ten je podle patentů malý, čtvercový se zaoblenými rohy a zobrazoval by základní informace jako je čas, datum či přijaté zprávy a notifikace. Kromě toho by jej mělo být možné použít jako hledáček fotoaparátu při pořizování selfie zadní kamerkou.

Zatímco sesterské značky jako Vivo s displejem na zádech již v minulosti experimentovaly, pro Oppo by toto byla premiéra. Navíc je dle patentů zřejmé, že by šlo o některý z premiových modelů, kde by se nabízel právě model Find X4. Ten má být představen již na jaře, tak uvidíme, zda se u něj opravdu podobného designu dočkáme.

Oppo vysouvací kamerka:

