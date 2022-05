Oppo ukázalo, jak testuje smartphony. Uvaří je v troubě, nechá zmoknout na dešti a pak pouští na brusný papír

Oppo krátce po uvedení smartphonu F21 Pro ukázalo, jakým způsobem u této značky probíhá testování telefonů. A zatímco výše zmiňovaný F21 Pro je pro náš trh irelevantní, protože se jedná pouze o model navržený pro Indii, samotné záběry z interního testování vypadají o dost zajímavěji. Byly pořízeny v laboratoři Oppo QE Realiability Lab, která se nachází v blízkosti továrny v indické Noidě.

Každý telefon značky musí obstát testování, které má za cíl možná co nejvíce simulovat běžné používání telefonu. Kupříkladu se testují oděrky telefonu materiálem ze skleněných vláken, polštářkem s alkoholem, gumou nebo kusem džín. Testování probíhá v intervalech 5 000, 10 000 a 200 000 „odření“.

Výrobce dále testuje pády z metru, a to na posupně na všechny hrany, rohy a okraje, a to pod různými úhly. Po 24 pádech následuje ještě finální test, a to trojnásobný pád z jeden a půl metru. Telefony přitom nepadají na rovný či vyleštěný povrch, ale na brusný papír. Následuje umístění telefonu do metrového obalu, který se točí rychlostí tří a půl otáček za minutu. Po 15 otáčkách má Oppo odsimulováno 150 pádů z jednoho metru.

Jak Oppo testuje smartphony:

Další na řadě je odolnost proti vodě. Oppo ve speciální komoře simuluje prudký déšť (10 litrů za minutu) padající pod úhlem 75 stupňů. Konkrétně F21 Pro nabízí jen odolnost IPX4, navíc je ještě telefon vždy na půlminutu ponořen 20 cm pod vodní hladinu a následně vysušen. Technici po tři po sobě jdoucí dny zkoumají, zda se voda nedostala dovnitř. Testuje i slaná voda (5% salinita), tedy to, zda telefon, který je touto vodou stříkán dvě hodiny při +50°C a 95% relativní vlhkosti, i po testu stále funguje či nikoliv.



Takto Oppo testuje simulované pády...

Ve speciální komoře se následně testuje vlhkost. U jednoho z testů je telefon umístěn do „trouby“ o teplotě 65°C a relativní vlhkost 95 procent, a to na 14 dní. Ve vypnutém i zapnutém stavu se testuje, zda telefon dané prostředí „přežije“. Součástí testování jsou i specifické testy jednotlivých komponent, a to, podle vyjádření výrobce, často s přísnějším metrem, než stanovují normy.

Oppo a simulované testování pádů:

Zdroj Oppo