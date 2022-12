Oppo ukázalo technologické novinky. Bluetooth čip, samostatný zdravotní měřič a brýle pro rozšířenou realitu

Značka Oppo dnes v průběhu akce Inno Day 2022 představila několik produktů, mezi nimiž však chyběl očekávaný skládací hybrid a skládací véčko. Na akci však zaznělo, že tyto produkty budou využívat již dříve uvedený pant Flexion Hinge, a že je jejich uvedení na čínský trh dojde už velmi brzy. Na globální úrovni se tak Oppo pochlubilo novým Bluetooth čipem, samostatným zdravotním měřičem a AR brýlemi.

První novinkou je MariSilicon Y, v pořadí již druhý custom čip od Oppa. A zatímco MariSilicon X byl vyhrazený pro samostatnou obrazovou NPU jednotku, „ypsilon“ se týká Bluetooth. Čip používá technologii N6RF, díky které má Bluetooth o polovinu větší šířku pásma. To znamená, že Oppo přes tento čip bezdrátově dostane 24bit/192 KHz bezztrátové audio, a značka se chlubí, že to zvládá jako první v oboru. Zvládne to i díky svému vlastnímu kodeku URLC (Ultra Resolution Lossless Codec).



Jednou z novinek je i externí zdravotní měřič

Oppo OHealth H1 je externí zdravotní měřič, který z dálky vypadá jako bezdrátový ovladač vířivky. V praxi se jedná o oválné zařízení, které změří okysličení krve, natočí EKG, změří teplotu nebo „poslechne“ srdce a plíce, a to podobně, jako by vás lékař poslouchal fonendoskopem. Krabička váží 95 gramů, její součástí je i nespočet algoritmů, výstupy z měření sdílí OHealth H1 do spárovaného smartphonu.



AR brýle Oppo Air Glass navazují na rok starý model

Třetí novinkou jsou brýle Oppo Air Glass 2, nástupce loňského modelu, který je i tentokrát navržen pro svět asistované reality. Brýle vypadají robustně, přesto váží jen 38 gramů. Do čoček brýlí je možné vsadit dioptrická skla, stejně tak lze volitelně upravit i samotné obroučky. A co brýle zvládnou? Třeba vyřizovat hovory, překládat texty v reálném čase nebo převádět hlas do textové podoby pro neslyšící. U žádného z produktů zatím není známa cena ani přesná dostupnost.

Zdroj: Oppo Inno Day 2022