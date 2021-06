Oppo zahájí boj o český trh se dvěma 5G smartphony a bezdrátovými sluchátky

Oppo v minulých dnech avizovalo svůj vstup na český trh. Připomněli jsme si základní informace o této čínské značce a zároveň aktuálně čtvrtém největším výrobci smartphonů na světě. Konkrétní modely, s nimiž Oppo započne svoji českou pouť, přicházejí nyní. Firma vsadí na dvojici 5G smartphonů střední třídy a dva modely zcela bezdrátových sluchátek.

Sourozenci v nabídkách operátorů

Uvedenými dvěma pionýry jsou Oppo Reno5 5G a Oppo Reno5 Z. Ačkoli u druhého se konektivita do sítí páté generace v názvu neuvádí, také tento model jí disponuje. Firma se rozhodně nehodlá podbízet cenou a za novinky si řekne poměrně ambiciózních 11 399 Kč, resp. 8 999 Kč. Prodávat je bude od 1. července jak ve volném prodeji, tak u všech tří velkých operátorů.



Oppo Reno5 Z • Oppo Reno5 5G

Telefony se od sebe vzájemně liší spíše jen v detailech. Oba patří do střední třídy, mají 6,4palcový AMOLED Full HD+ displej s vestavěnou čtečkou otisků, 8 + 128 GB paměti, NFC, 3,5mm jack, plastová záda a spíše nenápadný design. Vyšší z modelů Reno5 5G obsahuje procesor Snapdragon 765G, Reno5 Z si vystačí s Dimensity 800U od Mediateku. Rozdíly jsou ještě v obnovovací frekvenci displeje (90 vs. 60 Hz), rychlejším dobíjení (65 vs. 30 W) a rozlišení senzoru primárního (64 vs. 48 Mpx) a selfie fotoaparátu (32 vs. 16 Mpx) – vždy ve prospěch vyššího modelu Reno5 5G.

Oppo Reno5 5G katalog rozměry a hmotnost: 159 × 73 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765 (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Oppo Reno5 Z katalog rozměry a hmotnost: 160 × 73 × 7,8 mm, 173 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 310 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 800U (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Sluchátka jako dárek

Ani v portfoliu tak velkého výrobce, jakým je Oppo, nemohou chybět zcela bezdrátová sluchátka. V Česku se bude prodávat model Enco Air s 12mm dynamickými měniči a 4hodinovou výdrží hraní na jeden zátah za 1 999 Kč a také základní model Enco Buds s 8mm dynamickými měniči se 6hodinovou výdrží hraní za 1 199 Kč. Vyšší model získají zákazníci během prvních 14 dnů prodeje jako dárek k zakoupenému smartphonu Oppo Reno5 5G.



Oppo Enco Buds • Oppo Enco Air

Vyšší modely řady Reno obsahují rychlé dobíjení SuperVOOC 65 W: