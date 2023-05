Oppo ze dne na den končí s výrobou vlastních procesorů MariSilicion. Prý kvůli nejisté ekonomice

Jeden z největších čínských výrobců na domácím trhu, značka Oppo, končí vývoj vlastních čipsetů MariSilicon. Jedná se tak o vůbec první velkou čínskou značku, která vzdává své působení v polovodičovém byznysu. A to přesto, že do něj značka investovala obrovské finanční prostředky. Vlastní čipy tak Oppo vyrábělo jen dva roky, a to v továrně ZEKU, ve které byla výroba ze dne na den ukončena. Zaměstnanci se jeden den dozvěděli, že zítra už do práce nemusí...

Mluvčí značky Oppo uvedl: „Kvůli nejisté globální ekonomice a smartphonovému průmyslu muselo učinit Oppo úpravy dlouhodobého vývoje. To znamená, že se společnost rozhodla ukončit veškeré operace v továrně ZEKU“. Jenže, tento důvod by mohli v tuto dobu uvést všichni výrobci smartphonů, protože nejistota panuje na celém trhu. Oppo navíc vývoj polovodičů končí z vlastního rozhodnutí, nikoliv kvůli tomu, že by vyvíjené čipy nezaujaly. Ba naopak.



MariSilicon X byl obrazový koprocesor, které měl i jednotku umělé inteligence. Dosud se objevil u dvou telefonů značky Oppo

Vše začalo u představení brandu MariSilicon v roce 2021. Ovšem až vloni se do telefonů dostal první custom čip, a to MariSilicon X. Jednalo se o obrazový koprocesor s NPU, který svým výkonem vyzýval i aktuální generaci iPhonu. Tento čip se dostal do modelů řady Oppo Find X5 i do Find X6 Pro. Vloni v prosinci značka představila ještě MariSilicon Y, což byl Bluetooth čip s větší šířkou pásma. Značka se chlubila, že díky němu dostane do telefonu bezdrátově 24bit/192 kHz bezztrátové audio. Do žádného telefonu to však tento čip dosud nestihl.

Oppo mělo zajímavě našlápnuto

Vše přitom vypadalo velmi optimisticky. V únoru na veřejnost prosákly informace, že Oppo má dotažený vývoj vlastního 4nm 5G čipset, který nahradí dosud používané čipsety od Mediateku a Snapdragonu. Firma jej měla začít vyrábět příští rok, jenže, tyto plány se už realizovat nebudou. Konec polovodičových snah byl tak náhlý a „důkladný“, že firma ze svých stránek kompletně vymazala obsah propagačních stránek čipů MariSilicon X a MariSilicon Y. Prostě, jako by ani jeden z nich už neexistoval. Ještě před pár dny přitom odkazy na oba čipy fungovaly bez problémů.



Bluetooth čip MariSilicon Y zůstal jen na papíře, do žádného telefonu se (zatím) nedostal

Oppo dodává, že tato změna směřování značky nijak neovlivní zařízení, ve kterých je tento čip nasazen. Mezi řádky to navíc vypadá, že jej může Oppo v budoucnu i nadále použít, žádné nové polovodiče však pod hlavičkou této značky už nevzniknou. A to je velká škoda, protože Oppo mělo ambiciózní plány, které nakonec skončí v šuplíku.

Představení Bluetooth čipu MariSilicion Y:

Zdroj: Bloomberg