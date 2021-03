Oppu unikly dvě promo videa, na nichž je vidět budoucí tompodel Find X3 Pro

Čínská značka Oppo se připravuje na premiéru řady Find X3 ve velkém stylu. Na internet již unikla dvě promo videa, která ukazují budoucí Find X3 Pro z různých úhlů pohledu, a také potvrzují jeho finální specifikace. Trailery jsou situovány do světa na jiné planetě a jejich zpracování je dokonce tak povedené, že vyobrazené telefony vypadají okolo futuristického okolí úplně obyčejně. Byť je zřejmé, že v praxi by to mělo být přesně obráceně.

Uniklá videa potvrzují, že v Oppo Find X3 Pro skutečně poběží na Snapdragonu 888. Telefon nabídne zvýšenou odolnost IP68, 30W bezdrátové a 65W rychlé kabelové dobíjení či 120Hz dynamickou obnovovací frekvenci u použitého AMOLED displeje. Oficiální premiéra řady Oppo Find X3 proběhne přesně za týden, tedy již 11. března.

Promo videa k chystané řadě Oppo Find X3:

Via Voice