Oprava rozbitého iPhonu 14 Pro Max stojí skoro stejně jako nový telefon. Ani samotnému Applu se do ní nechce

Pokud se vám rozbije smartphone při pádu na zem, většinou to odnese zadní kryt, rám nebo displej. Telefon odešlete do servisu, kde vám požadované komponenty vymění, a telefon vrátí zpět.

YouTuber Hugh Jeffrey si chtěl nechat opravit iPhone 14 Pro Max s roztříštěným displejem, rozbitými zády a promáčknutým rámem. Apple mu opravu vyčíslil v ceně téměř nového telefonu, a není divu. Oprava je totiž velmi náročná, takže se do ní ani samotnému Applu nechce...

Apple vyčíslil opravu poškozeného telefonu na 1150 dolarů, což je v zámoří stejná částka, kolik stojí zbrusu nový iPhone. Hugh Jeffrey se však nenechal odradit, potřebné komponenty objednal samostatně a pustil se do opravy v domácích podmínkách. Jenže, to co na něj uvnitř telefonu čekalo, si zřejmě nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech. Originální rám s displejem sice vyšly jen na třetinovou cenu oproti nabídce Applu, ale ta spousta zabitého času...



Chcete opravit iPhone, který má rozbité přední a zadní sklo? Apple si za to účtuje stejnou cenu jako za nový telefon, a ví proč...

Po odšroubování dvou základních šroubků mohl oddělit skleněné části od kovového těla, jenže tam jej čekalo velké překvapení. Apple má uvnitř více než 45 dalších šroubků, které mají nejen různé délky, ale také pro ně potřebujete různé bity. Ze starého poškozeného rámu musí zmizet úplně vše, protože nový rámeček je úplně prázdný. A to platí i pro miniaturní mřížky reproduktoru nebo nalepené magnety MagSafe, které musí u poškozeného telefonu rozpustit izopropylalkohol.

Nejoblíbenější iPhony

Další oblíbené iPhony

Rozborka „na prvočísla“ je skutečně otrocká práce, a vlastně úplně zbytečná. Stačilo by jen to, aby Apple nabízel rámeček telefonu jako celek se základními komponentami. Do zcela prázdného rámu teď musíte přendat veškerou kabeláž, tlačítka, pružinky, desky, konektory, polovodičové komponenty, a to v přesném pořadí, a nesmíte vynechat ani sebemenší součástku. Pokud si chybu uvědomíte v pozdější fázi, musíte telefon znovu částečně rozebrat.

MagSafe magnety je třeba do nového telefonu opět vlepit. To platí i pro baterii, která je k rámu velmi silně přilepená. Nešetrným zásahem ji můžete při pokusu o vyjmutí dokonce propíchnout.

„Oprav si sám“ v praxi

Cívka pro bezdrátové nabíjení se musí znovu přilepit, jinak by v krytu nedržela, a to platí i o dalších plastových komponentách. A poté je třeba na své místo vrátit až neuvěřitelné množství šroubků. Před připojením nového displeje bylo ještě nutné ze starého vyjmout senzor přiblížení. Ten je k displeji pevně přilepen, a tak jej bylo třeba trochu nahřát. Nový displej ale po instalaci nefunguje tak, jako ten původní, Apple mu uměle odebere funkci TrueTone a automatickou regulaci jasu, a to proto, že nový displej má jiné ID, než ten starý. V servisu by však mohl technik obě funkce za patřičný příplatek „odblokovat“.



Pojem „rozebraný do šroubku“ získává u iPhonu 14 Pro Max zcela nový rozměr

A samotný displej vám to také nedá „zadarmo“, čas od času se úplně ztmaví, takže to vypadá, jako by telefon „umřel“. Jenže displej si sám nastaví 0% jas, a protože je ze hry automatika, musíte mu jas zvýšit poslepu. Oprava iPhonu 14 Pro Max už snad ani nemůžete být uživatelsky ještě více nepříjemnější. Celé rozebrání a opětovné složení trvalo neskutečné čtyři a půl hodiny!

Neuvěřitelně složitý vnitřní návrh iPhonu 14 Pro Max:

Už se vlastně ani nedivíme, proč jsou domácí opravy iPhonů v USA absolutním propadákem. Stojí stejně, jako byste telefon dali do rukou servisnímu technikovi, a ruku na srdce, iPhone 14 Pro Max nebude chtít rozložit a složit ani člověk, který se tím živí.