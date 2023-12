Opravte si sami svůj iPhone či Mac. Apple v Česku a na Slovensku spouští program uživatelských oprav

Program uživatelských oprav zařízení, Apple Self Service Repair, přichází do České republiky a na Slovensko. Firma dovolí zákazníkům, aby si v případě potřeby mohli svá poškozená zařízení opravit sami doma a nemuseli s nimi navštívit servis. Nejde o žádnou přelomovou novinku, program funguje v USA od začátku roku 2022 a od konce loňského roku je dostupný i ve vybraných zemích Evropy. Nyní se služba konečně dostává i k nám a do několika dalších zemí. Na celém světe je jich počínaje dnešním dnem už 33.



Zákazníci z Česka a Slovenska si nyní mohou opravit svá zařízení sami.

Apple Self Service Repair program je určený pro technicky zdatné zákazníky, kteří mohou u podporovaných zařízení navštívit speciální web Applu, kde zadají sériové číslo svého produktu, a tím získají přístup k originálním návodům, které jsou nově přeložené i do češtiny a slovenštiny. Apple myslel hlavně na ty nejčastější závady, jako je výměna baterie, displeje, prasklých zad telefonu, ale vyměnit lze i další komponenty jako je třeba fotoaparát, Taptic Engine a další.

Originální díly, kufr s vybavením a český návod

Každý návod vám krok po kroku ukáže, jak při opravě správně postupovat. Výhodou je, že po ověření sériového čísla dostanete i originální náhradní součástky přímo od Applu, přičemž ty staré můžete firmě vrátit zpět. Apple je pak řádně zlikviduje, recykluje nebo je může dále využít v rámci svého programu Refurbished s repasovanými zařízeními, který funguje v zahraničí. V některých případech za vrácení dílů získáte odměnu v podobě kreditů na budoucí nákup u Applu.

Pokud si zákazník na opravu věří, ale nemá patřičné vybavení, může si od Applu pronajmout i potřebné servisní nástroje. Dostupný je i kompletní Repair Kit v podobě velkého kufru, ve kterém zákazník najde vše potřebné. Týdenní pronájem kufru vychází na 1 452 Kč (60 Euro v případě Slovenska). Přesné ceny konkrétních servisních nástrojů pro daný typ opravy zákazník uvidí v procesu objednávky, a to po zadání svého sériového čísla opravovaného zařízení.

Pro opravy po záruce nebo mimo ni

Ke dnešnímu dni je v rámci Self Repair Service programu podporovaných 35 zařízení, které si takto lze uživatelsky opravit. Např. nejnovější řadu iPhonů 15 nebo počítače Mac s procesory řady Apple M2, a to včetně MacBooků Air a Pro, Mac mini, Mac Studio či Mac Pro. Samozřejmě nechybí ani vybraná starší zařízení od iPhonu 12 až po novější modely. Podporu konkrétního zařízení a komponenty si může každý snadno ověřit zadáním sériového čísla.



Od Applu si můžete koupit originální součástky nebo pronajmout i speciální kufr s náčiním pro opravu.

S rozšířením služby do dalších zemí Evropy Apple zároveň vylepšuje program v USA, kde začne kromě dílů, návodů a nástrojů k opravě poskytovat i oficiální diagnostický software, kterým si zákazníci mohou detailně otestovat funkcionalitu konkrétních součástek zařízení. V Evropě by diagnostický software měl být dostupný až příští rok.

Apple Self Repair Service program rozhodně nemá za cíl nahradit tradiční servisní opravy. Služba je primárně zamýšlená jako jejich alternativa, a to v rámci pozáručních nebo mimozáručních oprav (např. výměna prasklého displeje). Důležité je podotknout i fakt, že je program určený pouze pro zkušené a zručné uživatele, kteří si na opravu troufnou sami, protože za případné škody způsobené nedbalým zásahem nenese Apple žádnou odpovědnost. Pro většinu zákazníků tak stále zůstává bezpečnější volbou využití autorizovaných servisů.

