Opravujete text, nebo raději smažete a napíšete znovu? Bývalý zaměstnanec Googlu má řešení pro pohodlnou editaci

Smartphony mají tu výhodu, že jsou relativní malé a kompaktní, takže mohou být stále s námi. Na displejích však může být problém s přesným zadáváním znaků. Prsty mají uživatelé často větší, klávesnice jsou spíše menší, a tak si pomíháme přetočením klávesnice telefonu na šířku displeje. Jenže, ještě větším problémem jsou opravy již napsaných textů, kdy se na několikrát (nepřesně) strefujeme prstem do již napsaných slov a vět. A bývalý zaměstannec Googlu pro to však má vlastní efektivnější řešení.

Ano, softwarové klávesnice mají v mezerníku pro přesnou navigaci ukrytý „trackpad“. O této funkci však spousta uživatelů neví, nebo je pro ně zbytečně složitá. To platí i o různých gestech pro výběr bloku textu (dvojité poklepání či podržení prstu), posun kurzoru a pro otevření kontextových nabídek. Než abychom se do textu vraceli a editovali jeden překlep, nadbytečnou mezeru nebo zjevnou hrubku, raději místo toho smažeme pár slov a danou část textu napíšeme znovu. Stává se to snad úplně každému, vám i nám. Scott Jenson, bývalý zaměstnanec Googlu, však našel řešení, které by mohlo usnadnit editaci textů na Androidu i na iOS.



Bývalý zaměstnanec Google našel řešení na přesnou editaci textů, které je pomocí prstu na Androidu i iOS prakticky nemožná. V průměru potřebujeme až pět pokusů, než se strefíme do přesného místa v napsaném textu (zdroj: Jenson)

Nazval jej Eloquent, a jedná se o sadu nástrojů aktuálně prezentovaných na Androidu, které dokáží stávající situaci podstatně zlepšit. Abychom se totiž strefili na přesné místo do textu, často potřebujeme až pět pokusů! První novinkou je viditelný „držák“ kurzoru za všech situací, druhou pak to, že jakékoliv potažení prstu po displeji do stran posouvá kurzor, ať už se zobrazovacího panelu dotknete kdekoliv. Odpadá tak problém s tím, že vám při posunu kurzoru pomocí mezerníku dojde dotyková plocha...

Není šance na změnu

Současně s pohybem kurzoru se přiblíží jen plocha okolo něj. Pro výběr textu stačí najet kurzorem na slovo, přitisknout prst na displej větší silou, a automaticky vybíráte slova nebo blok textu. Kontextové nabídky má Eloquent řešeny horizontálně, takže se neskrývají v rolovací obrazovce, a ty nejpoužívanější funkce (kopírovat, vložit, vyjmout, vybrat vše) se nachází nalevo, jsou tedy snadno přístupné.

Při stálem držení prstu na displeji můžete navíc funkci vybraného textu zvolit hned při jeho výběru. A protože jsou základní příkazy umístěny vždy v základním kříži, základní potažení patřičným směrem rychle zvolí akci s textem, a to ještě před zobrazením možností! Pozice funkcí byste se tak naučili už za pár dní

Scott Jenson ve své vlastní studii uvádí, že by rád toto řešení uvedl do praxe, jenže před sebou vidí jeden zásadní problém. Spousta uživatelů telefonů, ale i jejich výrobci a vývojářů mobilních operačních systému, vidí editaci textů napsaných na smartphonu jako „hotovou záležitost“. A její doladění k dokonalosti nikomu nepřinese žádné „bonusové body“.

Ukázka zadávání textů na mobilu využitím řešení Eloquent:

Jinými slovy, vyšperkování editace textů nelze nijak poutavě marketingově prodat, a uživatelé si na jeho složitost „zvykli“ po svém. Proto místo smazání jendoho znaku ve větě raději větu celou smažou a napíší ji znova. A to je přece zbytečná ztráta času. Dokud podobná řešení do svých mobilních systémů nezanese Google nebo Apple, budeme na telefonech chyby v textu opravovat neefektivně a zdlouhavě ještě spoustu dalších let.