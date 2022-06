Optika pro mobily je obrovská výzva. Skládačku v Evropě zvažujeme, říkají představitelé Vivo a Zeiss

V rámci představení telefonu Vivo X80 Pro v Berlíně jsme dostali příležitost uskutečnit společný rozhovor, jak s představiteli Vivo tak Zeiss, kteří nám o jejich spolupráci a novinkách řekli více. Jedním z nich byl Oliver Schindelbeck, Senior Smartphone Technology Manager v Zeiss a Daniel Götz, produktový manažer pro Vivo Europe.



Představení novinky Vivo X80 Pro i rozhovor proběhl v planetáriu Zeiss Major v Berlíně.

MobilMania.cz (MM): Vivo a Zeiss není jediné partnerství, kdy se velký výrobce smartphonů spojil se slavnou značkou fotoaparátů. Máme tu například OnePlus a Oppo spolu s Hasselbladem, historicky bylo silné partnerství Huawei a Leicy, která nyní spojuje síly s Xiaomi a jsou tu i další. Co dělá právě vaši spolupráci Vivo a Zeiss tak výjimečnou?

(Schindelbeck, Zeiss): Samozřejmě nemohu příliš komentovat spolupráci jiných značek, protože do toho příliš nevidíme a můžeme vycházet jen z toho, co sami navenek tvrdí. Mohu ale mluvit o našem partnerství s Vivo, které je strategické a dlouhodobé a započalo v prosinci 2020. Jde tu o společný výzkum a vývoj nových funkcí a technologií. To ale není vše. Paralelně s tím jde i o certifikaci nových produktů, které budou nosit značku Zeiss. Věříme, že cílem bude dosažení nějakých významných milníků a byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo stát se lídrem v oblasti mobilní fotografie.

MM: Tady v Berlíně jsme byli u premiéry novinky Vivo X80 Pro, která nabízí některé pokročilé funkce. Například je zde opět gimbalová stabilizace, kterou už jsme viděli i v minulosti, ale tentokrát přibyl i vlastní čip Vivo V1+. Na kolik do tohoto zasahuje přímo Zeiss, nebo jde o záležitost čistě na straně Vivo? Hádám, že vzhledem k úzké spolupráci, do toho musí detailně vidět obě firmy.

(Schindelbeck, Zeiss): Pokud jde o čip V1+, tak se na vývoji podílelo čistě Vivo, ale samozřejmě k němu máme přístup i my a využíváme jej k různým algoritmům pro zpracování obrazu, jde ale o práci Vivo. Naše spolupráce spočívá spíše ve vývoji samotného systému kamery od společného návrhu specifikací fotoaparátu až po konečné nastavení a kalibraci fotoaparátu. Řešíme také, jaké typy kamer by Vivo mělo do smartphonu použít a samozřejmě zodpovídáme za optické vlastnosti použitých čoček a jejich analýzu a otestování. Nejdříve toto testování spočívá v různých simulacích a až pak dochází na první prototypy a obstarávání komponent od dodavatelů, finální testování, zda splní vše požadované parametry až po hotový produkt.



Zvětšený model čoček ukazuje, jak každá z nich způsobí určitý odraz světla, který pak může ve finální fotografii natropit neplechu.

Kromě toho paralelně sami pracujeme na vývoji hardwaru a softwaru, které jsou třeba obecnější a často ani nejsou přímo závislé na samotném zařízení. Občas se tak stane, že některé vyvinuté novinky nakonec do finálního telefonu ani neimplementujeme, protože se do něj nehodí, nebo nakonec nesplní naše požadavky.

Optika pro mobily je mnohem větší výzva

MM: Zeiss je proslulý svými objektivy a různými optickými efekty, jako je například váš Zeiss cinematic bokeh. Zatímco u fotoaparátů jde o efekty tvořené samotnou optikou, u telefonů není pro podobné pokusy prostor a do hry přichází software. Jak moc věrně dokáže jej dokáže nahradit? Je to vůbec srovnatelné?

(Schindelbeck, Zeiss): Samozřejmě, cílem je od začátku to, aby oba výsledky byly co nejpodobnější, ale je jasné, že v některých aspektech software optiku nenahradí, což pak na snímcích může způsobit například artefakty a problém nastává u vámi zmíněného bokeh efektu, kde umělá inteligence vždy nestačí. Například u člověka s krátkými vlasy jako mám já, je jednoduché se výsledkem optice přiblížit, ale s dlouhými vlasy už s přesností rozmazání pozadí nastávají komplikace a jednoznačně je zde stále prostor pro zlepšení.

MM: Ano, tomu rozumím. Už jen s pohledem na velké čočky ve fotoaparátech a tyto drobné čočky v telefonech, musí být výzva vše vyrobit a sladit, abyste se vůbec mohli pokusit tyto výsledky přiblížit.

(Schindelbeck, Zeiss): Na rovinu vám mohu říci, že daleko snazší je pro nás výroba tradičních velkých čoček pro fotoaparáty, kde máme dlouhé roky praxe, ale je zde i více možností pro změny kvůli jejich větší fyzické velikosti. Také zde máme širší možnosti výběru materiálu pro samotnou čočku a navíc u tradičních čoček není takový tlak na dobu vývoje i náklady.



Nový režim Bokeh efektu Vivo a Zeiss před rozhovorem demonstrovalo návštěvníkům přímo na mně.

Vývoj čočky pro smartphony je tak rozhodně náročnější a musíte zde přistoupit na mnoho kompromisů, a to jak u samotné optiky, senzoru i zpracování obrazu a zkrátka musíte hledat jejich rozumnou kombinaci. Koukat musíte i na to, co je opravdu nutné vyřešit samotnou optikou a co se dá dodatečně dohnat softwarem. Jako příklad mohu uvést například efekt zkreslení, který lze skvěle udělat softwarově, a to často i lépe než samotnou optikou, při nižších nákladech.

Prostor jako hlavní limit

MM: Měl jsem možnost v minulosti osobně vyzkoušet telefony Vivo X60 Pro i X70 Pro, které se chlubily gimbalovou stabilizací hlavní kamerky. Nyní je tu model X80 Pro a gimbal se překvapivě přesunul jen na portrétní objektiv. Proč jste se tak ve Vivo rozhodli?

(Götz, Vivo): Ano, máte pravdu, toto je změna proti předchozím modelům a jde v podstatě o kompromis způsobený fyzickou velikostí modulu fotoaparátu. Tentokrát jsme tedy gimbal použili na portrétní objektiv, zatímco u hlavního snímače, využíváme tradiční optickou stabilizaci, která za ní však příliš nezaostává. Nakonec jde vždy o hledání celkově nejlepšího výsledku, i když někde musíte udělat kompromisy.

(Schindelbeck, Zeiss): Víte, on je problém v tom, že gimbal v podstatě zdvojnásobí velikost samotné kamerky. Rozhodně není problém vyrobit třeba všechny fotoaparáty s gimbalovou stabilizací, ale kvůli jejich fyzické velikosti by to mohlo být na úkor jiných vlastností telefonu.

MM: Zmínil jste fyzické limity. Nemohou toto vyřešit třeba skládací telefony, které jsou mnohem větší a mohlo by zde být i více prostoru?

(Schindelbeck, Zeiss): Bohužel, u skládacích telefonů je paradoxně ještě méně místa, protože vy sice máte dvě skládací poloviny, které tvoří větší zařízení, ale my musíme tyto fotoaparáty vměstnat pouze do jedné z nich.



Gimbalová stabilizace portrétního objektivu Vivo X80 Pro dokáže udržet obraz stabilně na výšku i když s telefonem točíte na kole vzhůru nohama.

MM: Bavili jsme se tu o vašem novém čipu Vivo V1+ pro zpracování obrazu. Vrhli jste se tedy sami do čipů, máme to brát jako ochutnávku a máte v plánu třeba zkusit i vlastní procesor? Vidíme, že nyní je to docela nový trend.

(Götz, Vivo): Já myslím, že se nám podařilo najít skvělou spolupráci s Qualcommem a sami můžete vidět, že jeho procesory jako je použitý model Snapdragon 8 Gen 1 jsou skvělé a umísťují se na vrcholu benchmarků a jsme s nimi nad míru spokojeni. Samozřejmě ve Vivo zkoumáme i další cesty a je možné, že někdy v budoucnu taková věc bude na stole, ale zatím to tak rozhodně není.

Použití více čipů jako pojistka proti krizi

MM: Vyzdvihujete zde Qualcomm, ale není tajemstvím, že novinka X80 Pro například v Číně přišla ve variantě s procesorem od MediaTeku. Jak si to mám vyložit? A jsou tyto čipy srovnatelné?

(Götz, Vivo): Ano máte pravdu, že na některých trzích jsme sáhli i po MediaTeku, konkrétně modelu Dimensity 9000, což je rovněž nejvyšší špička od tohoto výrobce. Oba čipy tak mají více než dostatek výkonu pro všechny běžné úlohy.

(Schindelbeck, Zeiss): Já bych jen dodal, že je to také otázka risk managementu. V aktuální době, kdy zde máme globální nedostatek čipů je určitě jistější mít rovnou dva zdroje, kor když oba jejich čipy splňují vaše požadavky a nabízí vysoký výkon. V aktuální nejisté situaci by tak mohlo být příliš riskantní vsadit jen na jednoho partnera.

MM: Ještě jednou zpět k vašemu partnerství. Na začátku jste říkali, že jde o dlouhodobou spolupráci, to asi platí nadále ne?

(Schindelbeck, Zeiss): Samozřejmě partnerství bylo uzavřeno na určitou dobu a její termín v budoucnu jednou vyprší, ale z naší strany bychom si určitě přáli spolupráci prodloužit. Myslím, že obě strany se navzájem za tu dobu už mnoho naučili, samozřejmě jsme se všichni i osobněji poznali a dlouhodobá spolupráce zde dává určitě smysl. Kdybych to měl odlehčit, tak jsme teď ještě někde ve fázi pomyslné svatební cesty a případný „rozvod” je rozhodně velmi daleko.

MM: Dobře a jak tedy vaše spolupráce může dále pokračovat? Nyní se staráte o výrobu čoček, jejich antireflexní vrstvu, pomáháte se softwarem a viděli jsme už několik fotografických režimů, ale co dál?

(Schindelbeck, Zeiss): Ano, nyní můžete vidět například naše režimy pro různé bokeh efekty a tím určitě nekončíme. Samozřejmě v budoucnu můžete počítat s určitou evolucí těchto režimů, které stále vylepšujeme a pravděpodobně přibudou i úplně nové. Podobné je to i s kalibrací barev, kterou také s každý modelem od Vivo ladíme, a to zejména ve sladění barev mezi všemi kamerami. Samozřejmě pracujeme i na dalších novinkách pro telefony, kterých ale zatím vůbec nevíte.

MM: Na závěr se nemohu nezeptat, jak to vidíte se skládacími telefony. V Číně jste už uvedli prvotinu Vivo X Fold. Dočkáme se jej i u nás?

(Götz, Vivo): Na čínském trhu má Vivo velmi silné postavení, zatímco v Evropě jej stále budujeme. Představení první skládačky v Číně mělo skvělou odezvu od zákazníků, kterou vyhodnocujeme a určitě využijeme v dalším ladění a optimalizaci a vylepšování. Co se týče skládačky v Evropě, zatím nasloucháme našim zákazníkům a pečlivě zvažujeme, zda do tohoto odvětví, či některých dalších vstoupit i na tomto trhu.

