Opuštěné mobilní aplikace. Proč byste měli před stažením zkontrolovat, kdy byla aplikace naposledy aktualizována

V marketech se hromadí opuštěné aplikace. Už je definitivně jasné, že se nejedná jen o nahodilou situaci, ale o trend, který je rok od roku stále výraznější. Jako „opuštěnou“ si představte aplikaci, která v posledních dvou letech nebyla aktualizována. Jistě, aplikace nemusí dostávat neustále nové funkce, ovšem drobné oživění či odladění chyb jednou za dva roky by mělo být běžnou praxí u každé aplikace, která má na Androidu a iOS přitáhnout nové uživatele, či neodradit od jejího používání alespoň ty stávající. Už jen kvůli průběžným změnám v obou aplikačních obchodech.

K prvnímu čtvrtletí letošních roku je na Google Play a App Storu celkem 1,97 milionu (!) opuštěných aplikací. Meziročně tento nelichotivý údaj stoupl o 16 procent. Už od loňského je v obchodech více opuštěných než nedávno aktualizovaných aplikací (v horizontu 6 měsíců), a rozdíl se v letošním prvním čtvrletí ještě prohloubil. U aplikací s velkým počtem stažení jsou daleko pravděpodobnější častější aktualizace, zatímco u menších aplikací je velké riziko, že k žádným updatům nedojde. A to zcela vůbec, anebo alespoň ne v dohledné době.



Na Google Play i App Store je dlouhodobě více opuštěných než nedávno aktualizovaných aplikací (posledních 6 měsíců). V prvním čtvrtletí se tento trend ještě prohloubil (Zdroj: Pixelate)

Nejvíce opuštěných aplikací má Google Play, konkrétně 39 % všech nabízených položek nebylo aktualizováno poslední dva roky. Apple je na tom o sedm procent lépe. A zatímco Androidu počet opuštěných aplikací stabilně roste, Applu se dařilo tyto počty postupně snižovat. Až v prvním čtrvtletí letošního roku jich přibylo 50 tisíc.

Za „super opuštěné“ aplikace se považují ty, které nebyly aktualizovány déle než čtyři roky, popř. od zavedení GDPR (25. květen 2018). Celkem je jich v obou obchodech 390 tisíc, u Apple těchto aplikací postupně ubývá, u Androidu zase rychle přibývá.

Proč je datum poslední aktualizace důležité

Datum poslední aktualizace je důležité kvůli změnám, které aplikační obchody v poslední době zavedly. Pokud aplikace nebyly dlouho aktualizovány, nemají uvedeny žádné podmínky soukromí nebo na ně zdánlivě odkazují, jenže pro prokliknutí se žádné podmínky nenajdete. Prakticky nevíte, jaká data o vás aplikace ukládá, ani to, jak je s nimi dále nakládáno.

U opuštěných aplikací se to sice týká jen necelých 6 tisíc aplikací, u delší dobu neaktualizovaných položek to však platí o devíti z deseti! A právě tyto aplikace ve velkém sdílejí třeba vaši přesnou polohu nebo IP adresu. Nehledě na to, že tyto aplikace používají velmi zastaralé API, které mohlo být už dříve prolomeno a zneužito, takže používání této aplikace s sebou nese bezpečnostní riziko. Ne nadarmo Google v Androidu 14 omezí či dokonce zablokuje instalaci velmi starých aplikací.



Rozdíly mezi App Storem a Google Play jsou nejen ve statistikách. V prvním případě se dovíte kompletní historii verzí se všemi novinkami, v případě druhém snad Google ani nehce, abyste v obchodě vůbec našli miniaturní popisek s datem poslední aktualizace. A když už jej najdete, k žádné historii updatů se nedostanete

Nejčastěji opuštěné aplikace na obou platformách pochází z Ruska. U Androidu se nejčastěji přestávají aktualizovat aplikace ze sekcí „Knihy“, „Nástroje“ a „Hry“, u iOS jsou na první místě „Hry“, v těsném závěsu je kategorie „Foto a video“ následována kategorií „Hudba“. Poměrně překvapivě patří spousta aplikací, které mají ve svém názvu nějakou lokální nebo globální banku, mezi tzv. „super-opuštěné aplikace“. Člověk by řekl, že by banky měly mít bezpečnost svých aplikací, které často slouží k přístupu do mobilního bankovnictví, na prvním místě, a současně by měly být co nejčastěji aktualizovány.

Jak zjistit datum posledního updatu aplikace? Na Google Play můžete vidět datum poslední aktualizace na různých místech, navíc se v průběhu posledního roku jeho pozice několikrát měnila či datum posledního updatu dokonce zmizelo úplně! Ve webovém rozhraní je datum se aktualizace krčí až na úplném konci listingu, kde je zobrazeno velmi malým písmem. V Androidu musíte rozkliknout aplikaci, stisknout tlačítko „O této aplikaci“ a odrolovat obrazovku směrem dolů. Na App Storu je třeba rozkliknout položku „Historie verzí“, ve které se u aktuálního vydání verze dozvíte datum, kdy došlo k poslední aktualizaci.

Na Androidu je absolutním rekordmanem vývojové studio +HOME by Ateam Entertainment, které ze svých 1 895 aplikací s milionem uživatelských recenzí v poslední čtyřech letech neaktualizovalo 1 584 titulů (!), které tak nemusí fungovat, nejsou zabezpečené a v některých případech už ani nejsou aktuální. Na App Storu má herní studio Big Fish Games, Inc 382 her, z nichž dlouhodobě neaktualizuje 371 z nich. A to přesto, že uživatelé těchto her za sebou zanechali více než milion uživatelských recenzí.

A jak je to u vás? Kontrolujete před stažením hry či aplikace i datum, kdy byla naposledy updatována, nebo jsou pro vás důležité jen komentáře ostatních uživatelů? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Pixelate