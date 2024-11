Organizujte domácí práce přes aplikaci Chorly. Děti budou chtít přidat úkoly, aby získaly víc odměn

Rodina, práce a domácnost – to jsou záležitosti, které je často problém skloubit dohromady. Pokud se doma potkáváte až u večeře nebo přinejhorším si „podáváte dveře“, může s domácími pracemi pomoci mobilní aplikace. A jednou takovou jsme si sami vyzkoušeli. Můžete v ní delegovat domácí práce vašim dětem a ty zase prostřednictvím stejné aplikace mohou potvrdit jejich provedení a současně si vyberou odměnu. Nebo odměnu samy navrhnou a sbírají k jejímu získání potřebný počet hvězdiček.



Tvorba rodiny, zadání domácí práce, přehled zadaných úkolů a návrh na odměnu ze strany dítěte

Pro koordinaci domácích slouží aplikace Chorly (Android, iOS), která má týdenní bezplatný režim. Ano, musíte se přihlásit k předplatnému, to však můžete klidně okamžitě zrušit a vyzkoušet si, zda mobilní aplikace přinese do vaší domácnosti nějakou pozitivní změnu. Děti jsou dnes doslova přilepené k mobilu, a jaká můžete být lepší motivace, než to, že mohou za domácí práce sbírat body a vyměňovat je za vámi schválené odměny.

Když se sejdou úkoly a přání

Základem je vytvoření rodičovského profilu, který spravuje rodinu a zadává úkoly. Bude vám stačit jen vámi používaný e-mail, a v rámci nově vytvořené rodiny vytvoříte profil dítěte. To si ve svém telefonu stáhne stejnou aplikaci, registruje e-mailem, načte QR kód z displeje vašeho telefonu (nebo přepíše kód) a přihlásí se pod svým jménem. Vše doplňují postavičky tučňáků, takže se dětem aplikace zalíbí i po vizuální stránce.



Denní přehled, splnění úkolu, statistiky a tvorba nového přání na straně dítěte

Z pohledu rodiče je základem stanovení úkolů. Můžete si vybrat z předpřipravených, ale protože je aplikace v angličtině (je jednoduchá, děti ji určitě porozumí), doporučíme navolit svůj vlastní úkol. Přidáte mu název, ikonu a podbarvení, a delegujete jej na některého z členů rodiny (takže třeba i na manžela nebo manželku) a nastavíte počet hvězdiček za splnění. Můžete vyžadovat fotku „před“ a „po“ (např. umývání nádobí), abyste hned viděli, jaký měla domácí práce efekt. Dokončený úkol potvrdíte ve své aplikaci a dětem se následně připíše stanovený počet hvězdiček.

Ten mohou investovat do odměn, které vypíšete vy, nebo děti, a vy je jen schválíte. Motivace je tedy více než jasná, a pokud mobilní aplikace „zabere“, budou děti ještě žadonit o další úkoly, aby mohly mít co nejdelší úkolovou „vlnu“ a nebo, aby mohly co nejrychleji nasbírat hvězdy na to, co chtějí.

Odměny můžete nastavit třeba na zisk kapesného, ale také na celoroční pomáhání v domácnosti s nějakou větší odměnou, ke které se děti blíží ziskem každé další hvězdy. A pokud ani po týdnu bezplatného používání aplikace nedojde alespoň ke změně trendu, alespoň vás tento pokus nestál vůbec nic.