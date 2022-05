Ostatní potřebují dva senzory, Google dokáže získat 3D sken obličeje jen z jedné selfie kamerky

Odemykání pomocí obličeje je na Androidu zavedený biometrický přístup k telefonu, který však, paradoxně, není tolik bezpečný, jak by se mohlo zprvu zdát. Drtivá většina telefonů používá 2D sken obličeje, jemuž prakticky stačí jen předložit fotografii, na základě které se telefon, třeba v cizích rukou odemkne. Jistě, výrobci využívá různá vylepšení, která při snímání obličeje vyžadují obě oči otevřená nebo třeba mrknutí oka. I tak je ale tento přístup brán jako méně bezpečný, než třeba čtečka otisků prstů.

Pro 3D sken obličeje je třeba sofistikovaný hardware, např. u Pixelu 4 byl potřebnými komponentami zaplněn celý horní rámeček nad displejem. Při pitvě byste zde našli dvě infračervené kamerky, Dot Projector i radar Soli. Google však měl již před pěti lety jasno v tom, jak k bezpečnějšímu 3D skenu obličeje využít jen jediný samostatný selfie fotoaparát. Místo jinak potřebných dvou snímačů si telefon vystačí jen s jedním foťákem typu DPAF (Dual Pixel Auto Focus) alias PDAF (Phase Detection Auto Focus).

Právě tento typ snímačů využívá Google již od dob Pixelu 2 pro vytvoření portrétní fotografie pomocí jediného objektivu. Dochází k rozdělení obrazu do dvou vrstev pixelů, tj. těch, které jsou v popředí, a těch, které jsou v pozadí. Tato separace se nazývá sémantická segmentace. Přes PDAF pixely se však můžete dívat vlevo a vpravo, a pokaždé dostanete jiný obraz. Připodobnit to můžeme třeba pohledu pouze levým a pouze pravým okem do dalekohledu. A z těchto „záběrů“ poskládá stereo algoritmus a umělá inteligence 3D hloubkovou mapu, která může být dále systémově využita.

Právě to by měl být případ Pixelu 6 Pro, který od uvedení na trh postrádá odemykání pomocí obličeje. V minulosti se spekulovalo o tom, že Face Unlock na telefon dorazí společně s budoucím Pixel Feature Dropem, až dosud však nebylo jasné, jakým způsobem by Google odemykání pomocí obličeje zprovoznil. Díky DPAF foťáku Sony IMX663 už v tom máme jasno. Některým uživatelům Pixelu 6 Pro už dokonce v nastavení vyskočila metoda pro odemknutím obličejem, než však do telefonu dorazí funkční řešení, zřejmě to ještě minimálně pár týdnů potrvá.

Šanci na 3D odemkání pomocí obličeje tak má prakticky jakýkoliv Android, jehož selfie kamerka je typu Dual Pixel. Ještě i samotní výrobci musí být na stejné vlně, v opačném případě zůstává potenciál selfie kamer, pro účely většího zabezpečení telefonu, nevyužit.

