Ostravský magistrát už přijímá eDoklady. Občanku v mobilu zavedl o několik měsíců dříve, než musel

Zavádění eDokladů bude probíhat v několika fázích. V lednu spuštěný systém elektronických dokladů je zatím povinný jen pro ústřední správní úřady státní správy, s nimiž občané do styku nepřicházejí příliš často.

Zajímavější to začne být až od 1. července, kdy se občankou v mobilu budeme moci prokazovat na obecních a krajských úřadech, finančních, živnostenských, katastrálních nebo matričních úřadech, úřadech práce, na ČSSZ nebo u soudů a policie.

Termíny jsou pevně dané jen pro data, kdy daná místa musí eDoklady přijímat. Klidně s tím však mohou začít dřív. Policie tak už avizovala, že by systém chtěla nasadit během dubna. A magistrát třetího největšího českého města si už s eDoklady rozumí od minulého týdne.

„Statutární město Ostrava dbá dlouhodobě na to, aby poskytovalo občanům co největší uživatelský komfort, o čemž vypovídá mimo jiné skutečnost, že jsme loni už popáté zvítězili v krajské kategorii soutěže Přívětivý úřad. Službu ověřování eDokladu tedy chápu v tomto kontextu jako další modernizaci a zároveň rozšiřování portfolia zajišťovaných služeb,“ říká ostravský primátor Jan Dohnal.

Magistrát tvrdí, že už dnes na značné části pracovišť (320 přepážek) eDoklady akceptuje. Brzy by se čtečky měly rozšířit i do dalších míst a získat by je měli i úředníci pracující v terénu. Celkově bude moci eDoklady přijímat mezi 500 až 600 zaměstnanci magistrátu.