Osvětlení stromečku podle vašich představ. Vyzkoušeli jsme chytrá vánoční světýlka od Twinkly

I letos se v předvánoční době vracejí do kurzu chytrá světýlka Twinkly, která dokáží ozvláštnit vánoční stromeček, nebo si díky nim můžete vykouzlit zajímavé venkovní osvětlení. Do redakce nám dorazila druhá generace světýlkem Strings, a to v počtu 250 diod. Čím si vlastně světýlka vysloužila označení „chytrá“, a obejdou se i bez blízkého telefonu?

Pár technických detailů: Na testování jsme obdrželi variantu Strings 250, která má délku 20 metrů. Jednotlivé RGB LEDky s průměrem 4 mm jsou od sebe osm centimetrů. Světelný řetěz s 250 diodami je navržen pro vnitřní a venkovní použití (IP44), a to v teplotním rozsahu -15°C až +40°C. Se smartphony s iOS či Androidem světýlka komunikují přes Wi-Fi a přes Bluetooth. Odpovídající aplikace pro obsluhu stáhnete z Google Play či App Storu.

Světýlka Twinkly před pár lety zabodovala na Kickstarteru, v dnešní době se však jedná o dotažený produkt, který existuje v celé řadě variací a provedeních. Hned na úvod předesíláme, že se, s ohledem na světýlka, která vytáhnete ze skříně jednou za rok na pár dní, se bavíme o vcelku drahém produktu. Svému svědomí částečně ulevíte při rozbalování základní krabice, která se snaží se spoustou letáčků vypadat co nejvíce „stylově“ a „prémiově“.



Do redakce nám dorazila zřejmě nejuniverzálnější varianta Twinkly Strings 250

V základní krabičce dostanete dva svazky světýlek stáhnuté textilními pásky (levá a pravá část), a dále pak rozměrný síťový adaptér, který našroubujete na přívodní kabel. Jeho součástí je pak modul, který dovolí světýlka rozsvítit po stisknutí tlačítka, a také přepínat mezi několika předpřipravenými režimy. Tlačítko budete také potřebovat při prvním spárování světýlek a telefonu. V ideálním případě připojíte světýlka k domácí síti, tj. ke stejné, k níž je připojen i váš telefon. Pokud světla nastavujete venku, může se telefon připojit k Wi-Fi, kterou si světýlka Twinkly sama vytvoří.

Představení chytrého osvětlení Twinkly Strings 250:

Pokud se připojujete přes domácí Wi-Fi, je třeba přes apku Twinkly zadat heslo sítě, a prakticky hned na to se můžete pustit do ovládání světýlek. Hned při jejich přidání je dostupná kalibrace, což není nic jiného, než přesné rozpoznání pozic světýlek např. na stromečku, a to je důležité, jak pro světelné efekty, tak pro individuální nastavení barvy každé z diod. Když „chytrá“ světýlka, tak do absolutních detailů.



Úvodní nastavení světýlek Twinkly

Ze základního dashboardu můžete světýlka na dálku zapnout/vypnout, nastavit jim časovač, upravit jas, navolit jednu barvu či efekt. Těch je v aplikaci předchystaných několik desítek, další si můžete bezplatně stáhnout z obchodu Twinkly. Animace jsou více či méně povedené, zřejmě však bude záležet na typu použití. Na venkovní osvětlení si zřejmě častěji vyberete šílenější barevné kombinace, na vánoční stromeček vám zřejmě bude stačit dvoubarevné osvětlení, např. v barvách vánočních ozdob, řetězů a dekorací, abyste barvy na stromečku sjednotili, resp. jej ještě zvýraznili.



Dashboard, dostupné efekty, namapovaná světýlka a volba efektů s dobou trvání, která se uloží do paměti světýlek

V rámci modulu FX Wizard si můžete vytvořit i své vlastní efekty, které si na mapu světýlek jednoduše „nakreslíte“ prsty, a uložíte jako svůj vlastní design. Do paměti Twinkly můžete uložit i seznam efektů, které můžete zařadit po sobě a s přesně daným časovým trváním. Twinkly lze navíc ovládat i pomocí hlasových asistentů (Alexa či Google Assistant), a kouzlo ovládání světýlek z jiné místnosti, což zcela jistě nadchne vaše děti, můžete povznést hlasovými povely v angličtině. Konkrétně do Assistanta si však musíte nejprve nainstalovat „modul“ Twinkly.



Aktualizace firmwaru světýlek a tvorba vlastního efektu, dioda po diodě...

Twinkly jsou šikovným chytrým doplňkem, světýlka se dokáží maximálně přizpůsobit vašim potřebám, nainstalujete je vevnitř i venku, a zvláště děti z nich budou vyloženě nadšené. Celý koncept chytrých světýlek však sráží vysoká pořizovací cena. Námi testovaná verze Twinkly Strings vychází na rovné tři tisíce, což pro 1,8m stromek, na němž jsme světýlka zkoušeli, znamená pouze „dobrou“ úroveň osvětlení. Pokud chcete „velmi dobrou“ kvalitu, je cena světýlek se 400 diodami rovných pět tisíc!



Ideální počet světýlek podle Twinkly vzhledem k výšce stromečku

A to je skutečně velmi hodně za světýlka, která vytáhnete z krabice jednou za rok, a po dvou vytaženích jim skončí záruka. Pokud vás však už omrzela vánoční světla „z tržnice“ za pár korun, a chtěli byste přeci jen o něco „profesionálnější“ nasvícení stromečku, můžeme Twinkly vřele doporučit. Spíše než na stromeček však, podle nás, udělají více parády venku, na stromě před domem či na balkóně, kde jim můžete do plánu zařadit nevídanou světelnou šou. Ještě, když si dokoupíte USB dongle Twinkly Music, který rozbliká vánoční osvětlení podle hrající hudby.