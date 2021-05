Otevírá se nejmajestátnější Apple Store. Nahlédněte s námi dovnitř

Ve čtvrtek 27. května se otevírá už 17. italský Apple Store. A to rovnou v jedné z nejživějších oblastí Říma, ve Via del Corso, ulici obecně známé jen jako Corso. Jedná se o hlavní ulici procházející centrem tohoto města, která je zvláštní i tím, že je zcela rovná. Pro okolní oblast jsou totiž charakteristické úzké křivolaké uličky a malá náměstíčka.

Apple Store se nachází v Palazzo Marignoli, tedy budově postavené v letech 1873 až 1883, a vzdává hold bohaté římské historii umění a kultury a je jedním z nejvýznamnějších restaurátorských projektů společnosti Apple – to i díky přítomnosti několika uměleckých děl. Velká skleněná okna směřují k Via del Corso, což umožňuje přirozenému světlu proudit do interiéru. Obchod se pak točí kolem celého nádvoří plného původních stromů.

V prvním patře je přístup na venkovní terasu s jasmínovými vinicemi a olivovníky inspirovanými římskými střešními terasami. Návštěvníci zde najdou monumentální schodiště z roku 1888, restaurované do původních detailů i za pomoci kararského mramoru z místních zdrojů. Horní patro paláce pak bude domovem programu Today at Apple, ale zákazníci zde najdou i prostor vyhrazený pro podporu Apple a Genius Bar.

I s Via del Corso má už Apple ve 12 zemích Evropy na 117 Apple Storů (my na ten český ale pořád čekáme). Ten nový navíc poskytne pracovní příležitost pro neuvěřitelných 200 členů týmu Applu, kteří zde budou hovořit 20 jazyky. Obchod bude otevřen v 10 hodin dopoledne a se stejnými komplexními zdravotními a bezpečnostními postupy, jaké jsou aktuálně platné ve všech otevřených Apple Storech po celém světě.

