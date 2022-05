Ověřeno uživateli. Toto jsou nejlepší aplikace z pohledu jejich kvality a stability

Často se u nás, ale i jinde na webu můžete setkat s různými žebříčky aplikací. Většinou se řadí podle počtu stažení, výdělku, popularity mezi uživateli a mnoha dalších faktorů. Málokdy ale analýza jde až úplně na dřeň a hodnotí samotnou kvalitu a optimalizaci aplikací nebo jejich praktické chování.



Celkové hodnocení všech sledovaných aplikací je 75 bodů, tedy uspokojivé, ale s prostorem pro zlepšení.

To se nyní pokouší změnit agentura UnitQ využívající umělou inteligenci. Společnost se rozhodla jít do hloubky a v průběhu roku 2021 a 2022 sbírala data od uživatelů, která třídila pomocí vlastních algoritmů. Nešlo přitom o malá čísla –algoritmy se musely probrat více než 120 miliony udělenými hodnoceními, a to nejen v marketech. Sledováno bylo zhruba 4 400 nejpopulárnějších aplikací z obchodů Google Play a Apple App Store.

Tisíce aplikací, miliony vstupních dat

UnitQ pak posuzovalo, co uživatelé o aplikacích říkají a snažilo se jejich dojmy kvantifikovat. Zdrojů informací od zákazníků bylo hned několik, od hodnocení v obchodech s aplikacemi, sociálních sítí, chatbotů daných služeb nebo i systémů podpory dané aplikace. To vše pak bylo zahrnuto do celkového hodnocení.

Nyní, po více než roce měření, firma ukázala první výsledky hodnocené číselně od 0 do 100 s jednotlivými váhami:

100 – 95 bodů: nejlepší aplikace v dané kategorii

95 – 85: aplikace se skvělou kvalitou, ale stále prostorem pro zlepšení.

85 – 70: uspokojivá kvalita, ale velký prostor pro zlepšení

70 – 0: špatná kvalita, aplikace vyžaduje nutně vylepšit

Celkové výsledky si můžete zobrazit zde. Pokud se ale podíváme na ty úplně nejlepší, tak jedinou aplikací s nejvyšším hodnocením (96 bodů) byl videoeditor InShot. O bod nižší hodnocení pak získaly populární hry a aplikace Candy Crush Saga, Subway Surfers nebo Google Fotky. Pochvalu za skvělé provedení získaly i známé sociální sítě jako TikTok, WhatsApp, Telegram, Snapchat nebo Facebook. Překvapivě dobře dopadly i některé prodejní aplikace jako Aliexpress.

Android má více problémů, ale horší je iOS

Pokud se vezmou v úvahu všechny testované aplikace, průměrné hodnocení bylo 75 bodů, což odpovídá uspokojivé kvalitě. Zhruba 13 % aplikací se však potýkalo s některými problémy. Mezi nejčastější patřil nízký výkon aplikací, pomalé načítání, jejich nečekané ukončování, chyby při startu, zamrzávání nebo problémy při jejich instalaci.

Zajímavou statistikou závěrem je i srovnání podle platforem. Zde nastává trochu paradox. Nejvíce chyb bylo zaznamenáno na platformě Android, kde bylo 82 % všech hlášených problémů. Přesto v průměrném hodnocení 78 bodů dopadl Android lépe. Apple iOS totiž mělo průměrné hodnocení pouze 61 bodů, což si lze vysvětlit tak, že přestože problémů bylo na počet méně, byly zřejmě mnohem závažnějšího rázu.

