Ovládací centrum na zamknutém iPhonu je výhoda, ale i riziko. Jak ho zabezpečit proti nepovolaným rukám

Ovládací centrum je u iPhonů vždy rychle po ruce. Můžete zde pustit svítilnu, zrcadlit obrazovku nebo měnit nastavení konektivity. Je to rychlé a jednoduché, protože ke všem těmto funkcím máte přístup i bez toho, aniž byste iPhone vůbec odemkli. S pohodlností však přichází i určité bezpečnostní riziko.



Ovládací centrum si u iPhonů defaultně spustíte, i když je telefon uzamčený. Aby tomu tak nebylo, musíte tuto funkci vypnout v nastavení Face ID a kódů

Pokud iPhone někde zapomenete nebo vám jej někdo odcizí, bude otevření Ovládacího centra a zapnutí režimu Letadlo prvním krokem, který případný nálezce udělá. Pokud je pro vás důležitější bezpečnost než pohodlnost, je možné si Ovládací centrum uzamknout. Stačí přejít do Nastavení – Face ID a kód – Povolit přístup při uzamčení. Na této obrazovce je defaultně většina funkcí dostupná i při zamknutém iPhonu. Pokud tedy budete chtít zablokovat Ovládací centrum, když je telefon zamknutý, stačí jen vypnout patřičný přepínač. Podobně můžete v zamčeném stavu deaktivovat i detaily oznámení.

Deaktivace obou režimů navíc nijak neovlivní rychlost používání iPhonu. Face ID je dostatečně rychlé, takže se vám zpřístupní Ovládací centrum často ještě před tím, než vůbec prstem sáhnete do pravého horního rohu displeje. Myslete na to, že když je Ovládací centrum aktivní, mají náhodní „kolemjdoucí" řadu možností, co mohou s vaším iPhonem udělat. Konkrétně stačí, abyste si zakryli Face ID, a následně vyzkoušeli, k jakým nastavením v Ovládacím centru se dostanete i bez znalosti hesla. Možná budete dost překvapeni.