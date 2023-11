Ovládání gesty je cool, ale nikdy se neuchytilo. Toto jsou mobilní experimenty, které odvál čas

Když Apple u svých nových hodinek ukázal ovládání dvojitým poklepáním prstu, mnozí to viděli jako revoluční metodu pro ovládání hodinek. Jenže, třeba u Galaxy Watch podobný systém fungoval již dříve, ale moc se nepoužíval. To bude zřejmě i obdobná situace gesta Double Tap, které se svezlo na vlně popularity, množí však očekávají, že rychle sejde z mysli. Ovládat mobilní zařízení gesty je sice zajímavé a určitým způsobem i „zábavné“, jenže gesta na výsluní dlouho nevydrží, o čemž jsme se v minulosti už několikrát přesvědčili.



Bezdotykové ovládání telefonu vypadá na papíře vždy lépe, než ve skutečnosti. Takový Pixel 4 by mohl vyprávět

Zřejmě nejznámější systém pro ovládání gesty se objevil u Pixelu 4. Jednalo se o funkci Motion Sense, která umožnila ovládat určité funkce telefonu pohybem rukou. Mohli jste si zastavit přehrávání hudby, ztišit budík nebo příchozí hovor, apod. Řešení používalo tzv. radar Soli, a na papíru byl tento způsob ovládání hodně zajímavý. Praxe však hodně pokulhávala, a tak si tato funkce odbyla u Pixelů jen epizodní roli. Ani my jsme z ní nebyli dvakrát nadšení.

Před Googlem na podpoře gest pracovala i firma eyeSight Technologies. Její technologie se v roce 2011 objevila u telefonů značky Pantech, o pět let poději pak v brýlích Gear VR. Rámcově se jednalo o to stejné jako u Motion Sense, jenže telefon neměl žádný radar. Vystačil se jen s předním nebo zadním foťákem a zbytek řešil speciální software. Firma eyeSight měla spoustu mobilních partnerů, jenže, když došlo na lámání chleba, raději se přejmenovala, a přešla do světa automobilového průmyslu.

Samsung to zkoušel i v řadě Galaxy S

Na podobném principu jako eyeSight, tedy hlavně softwarově, fungovaly i tzv. bezdotyková gesta Air Gestures. Samsung Galaxy S4 měl infračervený snímač, který hlídal pohyby ruky před displejem. Bez dotyku telefonu jste tak mohli třeba přijmout hovor, ovládat aplikace nebo rolovat webové stránky. A fungovalo to překvapivě dobře, jenže rozpoznávací vzdálenost snímače byla velmi krátká, a tak jste stejně museli ruku přiblížit prakticky až k displeji – a to už jste jej rovnou mohli ovládat dotyky. Samsung následně funkci přetransformoval v bezdotykové ovládání pomocí pera S Pen.

Poslední pokus s gesty u smartphonů? LG G8 ThinQ:

Neujal se radar, softwarové řešení, infračervený snímač a ani ultrazvuk. Firma Elliptic Labs v roce 2017 ukázala systém pro detekci gest, který nepotřeboval světlo a byl také energeticky efektivnější a přesnější, než jiné systémy. Vše skončilo v prototypové fázi, snímač použilo Xiaomi u prvního Mi Mix, a to jako náhradu běžného snímače přiblížení. Dnes vyrábí Elliptic Labs „softwarová“ čidla přiblížení, které využívají např. skládací véčka od Motoroly.

Posledním mobilním pokusem bylo ovládání gesty u LG G8 ThinQ. Funce Air Motion využíval přední selfie kamerku a ToF snímač pro detekci pohybu ruky. Největší dojem zaujalo otáčení virtuálního kolečka hlasitosti, které u telefonu skutečně snižovalo a zvyšovalo hlasitost. I tentokrát to však bylo spíše na efekt, protože ruka musela být hodně blízko displeje. Zmiňovaný telefon následně zakončil modelovou řadu G, a dnes už LG na trhu s telefony ani nenajdete.

Vítězí jednoduchá gesta

V minulosti experimentovaly s bezdotykovými gesty i hodinky, bylo to však metodou „pokus – omyl“. Historie ukázala, že v jednoduchosti je síla. Díky tomu existují gesta, u kterých se ani příliš nezamýšlíme nad tím, kdy a jak vlastně vznikly. Zmínit můžeme zcela „automatické“ gesto, které při přiblížení hodinek k obličeji automaticky rozsvítí displej, popř. rozsvítí displej smartphonu, jakmile jej vezmete do ruky. A nebo jej naopak zhasne, pokud displej překryjete dlaní.

Cokoliv náročnějšího prostě nemá šanci na úspěch. A pokud ano, je popularita jen krátkodobá kvůli ukázkám, nikoliv kvůli praktickému využití. Výrobci telefonů i hodinek zkoušeli mnohé, jenže cokoliv složitějšího naprosto pohořelo. A zřejmě to bude případ i bezdotykového ovládání Double Tap u Apple Watch.

Používáte v hodinkách od Applu gesto Double Tap nebo jinou formu bezdotykového ovládání iPhonů a Androidů? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.