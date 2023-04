Ovládněte Google Play a nechte v telefonu jen ty aplikace, které skutečně potřebujete

Aplikační obchod Google Play je pro uživatele Androidů jednou z nejčastěji používaných aplikací ze základní výbavy telefonu. Pokud si do smartphonu chcete něco doinstalovat, první kroky vedou právě zde. Tedy, pokud si aplikační balíčky nestahujete přímo z internetu nebo z alternativních aplikačních obchodů.

Málokdo však ví, že Google dokáže stahování her a aplikací či jejich správu oproti běžnému stavu v rámci o dost zjednodušit. Máme pro vás několik tipů a triků, o nichž jste dosud zřejmě vůbec nevěděli. Slouží ke zrychlení stahování aplikací či k jejich snadné a rychlé správě. Nemusíte k tomu instalovat žádné doplňkové aplikace, stačí jen detailně prozkoumat zákoutí Google Play. Jdeme na to!

Rychlá instalace aplikací

Pokud si na Google Play něco vyberete, kliknutím na ikonu se dostanete na nabídku aplikace, ve které se můžete podívat na screenshoty, zvolit zařízení, do nichž se aplikace nainstaluje, přečíst si popisek aplikace, zabezpečení údajů či projít hodnocení a recenze dalších uživatelů, kteří si hru nebo aplikaci stáhli před vámi. Jenže celý proces instalace se tím neúměrně zdržuje, protože vás Google podprahově nutí pročítat celý listing, až se dostanete k reklamám či k podobným aplikacím. Jenže vy máte tu svou už vybranou, a proto vás nic dalšího nezajímá.



Rychlá instalace na Google Play dokáže uspořit spoustu času

Pokud stahujete „na jistotu“, můžete si celý proces značně zjednodušit. Vyzkoušejte kdekoliv v Google Play delší dobu podržet prst na ikoně. Asi budete překvapeni, ale vyskočí na vás rovnou malé okno s tlačítkem instalovat! Nemusíte vůbec procházet karty aplikací a v mnohých případech dokonce hledat tlačítko pro jejich instalaci. Pokud budete stahovat známé aplikace, garantujeme vám, že jinak, než delším podržením prstu na ikoně, už to dělat nebudete.

Rychlé detaily aplikace v Google Play

Aktualizovala se vám aplikace na nejnovější verzi, a chcete zjistit, jaké jsou novinky? Běžně to znamená otevřít Google Play a ručně vyhledat aplikaci nebo přes několik nabídek přejít do seznamu nainstalovaných aplikací a her, pak vybrat položku a rolovat dolů, abyste zjistili co je v ní nového...



Z ikony aplikace se velmi rychle dostanete přímo do její nabídky v Obchodu Play

...a nebo můžete na ikoně nainstalované aplikace podržet prst. Z této nabídky, dle výrobce vašeho telefonu, uvidíte, buď rychlou zkratku ke Google Play, nebo k detailům z aplikace. Zde máte připravenou položku „Detaily aplikace v obchodě“, která vás hned dostane do karty aplikace v Google Play. A ve spodní části obrazovky se v sekci „Co je nového“ dozvíte, co všechno se v poslední verzi aplikace změnilo.