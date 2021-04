Pac-Man, Hello Kitty a další přímo na vaší podlaze – Google rozšiřuje rozšířenou realitu ve vyhledávání

Google neustále pracuje na vylepšování svého vyhledávače. Ve verzi pro mobilní telefony tak v průběhu uplynulých let přibyla například možnost promítnout si v rozšířené realitě různá zvířata, dinosaury, hmyz, planety a další objekty. Nově do virtuální 3D galerie přidává Pac-Mana, Hello Kitty a dalších dvanáct japonských postaviček.

Japonské ikony

Japonská anime a videoherní kultura zaznamenala velký rozmach v padesátých až osmdesátých letech minulého století. V té době doslova frčely komiksy, herní arkády a japonské herní konzole, jež přinesly do životů mnoha (nejen) dětí nové hrdiny. Nebyl to však jen japonský fenomén – nejikoničtější postavy zaujaly lidi po celém světě a jsou dodnes velmi populární.

Věděli byste, která animovaná postavička je na Googlu nejhledanější? První příčku jednoznačně obsadil Pac-Man – hlavní hrdina japonské plošinovky vyvinuté společností Namco v roce 1980. Pac-Man žije dodnes – můžete si například zahrát speciální edici deskové hry Monopoly s jeho motivem. Na druhém místě s polovičním počtem dotazů sídlí kočička Hello Kitty.

Pac-man v obýváku

Jistě je pěkné dostat jako odpověď texty, podívat se na obrázek či video, ale Google chce víc. Proto zařadil do mobilní aplikace čtrnáct japonských 3D postaviček v rozšířené realitě. Díky tomu si můžete prohlédnout třeba Pac-Mana nebo Hello Kitty přímo ve vaší domácnosti.

AR Pac-Man v akci:

Uvedená možnost je k dispozici v rámci aplikace Vyhledávání Google na mobilních telefonech s Androidem 7 a vyšším s podporou ARCore (viz seznam telefonů) nebo na iPhonech s operačním systémem iOS 11.0 a novějším.

Vyvolání trojrozměrné animace je velmi jednoduché: stačí zadat název kýžené postavičky jako dotaz do vyhledávače, případně můžete využít rychlé odkazy níže. Ve výsledcích pak klepněte na tlačítko Zobrazit ve 3D a následně Ve vašem prostoru. Poté stačí namířit objektivem fotoaparátu na místo, kam chcete danou postavu promítat. Všechny animace jsou doprovázeny zvukovými efekty.

Odkazy na postavy: