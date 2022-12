Paddle bude prvním alternativním obchodem pro iOS. Dá se čekat, že se k němu přidá i Amazon nebo Microsoft

Je to teprve pár dní, co vyšlo najevo, že už od iOS 17 v systému přibude podpora aplikačních obchodů třetích stran. A už máme na světě první obchod, který jen čeká na to, až si jej na iOS stáhnete. Má nesporné výhody pro vývojáře aplikací, firma však bude muset vymyslet zejména to, jak uživatele „přinutit“ k tomu, aby své aplikace stahovali právě z obchodu Paddle. Můžeme předpokládat, že se tomu bude Apple bránit zuby nehty, a to všemi možnými způsoby...

Právě Paddle veřejně prohlašuje, že chce být alternativním obchodem pro iOS číslo jedna. Hlavním lákadlem pro vývojáře budou nižší poplatky. Zatímco nyní si Apple bere u větších aplikací 30 % z každého prodeje na App Storu, v obchodu Paddle budou poplatky jen třetinové. A to bavíme o transakcích do 10 dolarů. V případě dražších nákupů hodlají vývojáři obchodu účtovat jen pět dolarů a symbolických padesát centů navrch. Podle zakladatelů obchodu je současná „Apple daň“ až příliš vysoká. Paddlu budou stačit menší procenta, díky nimž zaplatí vše potřebné, a ještě mu zbyde.



Za některé červené křížky u App Storu bychom rozhodně ruku nedali do ohně, celkově to však vypadá, že se chce Paddle poučit z nedostatků App Storu. A hlavně nechce vývojáře „sedřít z kůže“

Paddle se na svých webových stránkách přímo srovnává z App Storem. Srovnání některých sekcí sice nevypadá příliš důvěryhodně, ale cílem Paddlu bylo získat co nejvíce „zelených“. Obchod se bude moci opřít např. o vlastní platební metody, o dočasné pozastavení předplatného, multiplatformní podobu či o podporu kuponů pro nákup aplikací a her. Obchod má mít možnost lokálních úprav cen, samozřejmostí bude systém pro vrácení aplikací či nepřetržitá zákaznická podpora.

Paddle bude prvním z mnoha

Dá se očekávat, že po částečném otevření systému iOS se budou alternativní obchody pro iOS objevovat jako houby po dešti. Jejich vývojáři mají vcelku jednoduchý nástroj na to, jak přitáhnout vývojáře. Stačí nabídnout nižší provize, než kolik si bere Apple. A to rozhodně nebude nic složitého.

Daleko větší práci však dá alternativním obchodům přesvědčit uživatele, aby si aplikace a hry stáhli právě v něm, a nikoliv v předinstalovaném App Storu. Dá se předpokládat, že i tentokrát bude Apple v marketingových kampaních (a možná i v rámci systému) varovat uživatele, že „jediným bezpečným“ obchodem je App Store. Jenže Apple už dříve avizoval, že jiné obchody budou muset dodržet určité bezpečnostní standardy, a tak by měly mít všechny obchody v systému iOS rámcově stejnou úroveň zabezpečení.

A hodně se čeká i od dalších gigantů na trhu. Třeba takový Amazon má dlouhodobě vlastní obchod na Androidu a v nedávné době rozjel spolupráci s Microsoftem. Ve Windows 11 si tak mohou uživatelé ve vybraných regionech díky vrstvě Windows Subsystem for Android přímo spustit Android aplikace. A když už jsme nakousli amerického softwarového hegemona, i pro něj bude otevření iOS velmi lákavou záležitostí. Microsoft už do mobilního hardwaru delší dobu nedělá, a veškeré své aktivity přesunul na software. A tady se existence vlastního obchodu, např. s exkluzivními Microsoft aplikacemi, přímo nabízí.

Je sideloading hrozba pro bezpečnost iOS?

Jenže příští rok se také může stát to, že si bude každý hospodařit na svém vlastním písečku. Je tak možné, že pro všechny aplikace a hry, které vás zajímají, budete potřebovat hned několik aplikačních obchodů. Spousta obsahu totiž může být exkluzivně dostupná jen u jednoho nebo u omezeného množství obchodů. Jak bude celý systém fungovat, budete mít jasno už u betaverze iOS 17. Pokud budeme vycházet z letošního harmonogramu, můžeme se na první betu iOS 17 těšit v červnu příštího roku.

