Padla další překážka pro mobilní QLED displej. Vědci do něj dokázali dostat funkční čtečku otisků prstů

Bez čtečky otisků prstů zabudované v mobilním OLED displeji si mnozí z nás ani nedokáží představit běžné používání telefonu. Čtečka otisků je přímo součástí displeje, takže se palcem nemusíte nikam natahovat, a navíc si můžete na trhu vybrat ze čteček optických a ultrazvukových.

Do smartphonů se však v dlouhodobém horizontu chystá i jiný typ panelů známý doposud hlavně z televizorů – QLED (Quantum dot Light-Emitting Diode). Pro ně dosud zůstala nepřekonaná výzva v podobě integrované čtečky otisků, která kvůli jinému technologickému řešení takového panelu nefunguje přesně. Ale věda jde kupředu a i tuto překážku se zřejmě brzy podaří zdolat.

Za prvním výrazným pokrokem v oblasti poddisplejové čtečky pro budoucí QLED panely stojí tým výzkumníků z Jižní Koreje, kteří pochází ze dvou tamních univerzit. Výzkumnému týmu se podařilo zachytit rozptýlené, procházející a odražené světlo z horní části QLED, které mělo o čtvrtinu vyšší intenzitu záření, současně však nedocházelo ke generování tak velkého šumu, jako u OLED displejů.



Zatímco vědci zkoumají poddisplejové čtečky pro QLED displeje, u OLEDů budeme brzy přikládat až tři prsty najednou

Nová technologie poddisplejových čteček pro QLED panely dokáže evidovat i teplotní změny, a podle toho snímač pozná, zda jej náhodou nechce někdo zneužít otiskem prstu, který např. vytiskli na papír nebo na 3D tiskárně. Právě papír vykazuje jen 0,1% odezvu na teplotní změny, zatímco lidský prst překračuje dvě procenta. A právě na tomto principu mohou telefony s QLED displeji jednoznačně „odmítat“ pokusy o povržené skenování prstů.

I přesto, že mobilní výrobci zatím do smartphonů neintegrovali žádný QLED displej, padla další zábrana, která by jejich masovému rozšíření mohla bránit. Navíc se ukázalo, že u optických čteček je skenování zelenou barvou v případě QLED panelů efektivnější, než u OLED displejů. A to zejména díky menšímu vlivu odrazů kůže skenovaného prstu. Kdy se však na trhu dočkáme prvních smartphonů s QLED displeji a poddisplejovými čtečkami, zatím nevíme.

Zdroj: Nature