Palubní letenky a check-in do tří let zmizí. Vše nahradí Journey Pass v telefonu a skenování obličejů

Smartphony jsou už dnes neoddělitelnou součástí našich životů, na které postupně přecházejí digitalizované doklady. Už nyní máme v telefonu občanku, kartičku zdravotní pojišťovny a výhledově se do telefonu dostanou i řidičské průkazy nebo pasy. Telefony budou za dva až tři roky důležité i při cestování letadlem. Standardní proces check-inu zmizí, což bude zřejmě největší změnou v letectví za posledních 50 let. Všechny důležité informace budou uložené ve smartphonu.



Místo check-inu a palubní letenky bude stačit pohled do kamery na letišti. Letenku budete mít uloženou v mobilu jako tzv. Journey Pass, a digitální budou i vaše cestovní doklady

To sice platí už nyní, kdy si můžete udělat check-in online (nebo v mobilu) a do telefonu si stáhnout palubní lístek, který si následně uložíte do peněženky v telefonu (Apple Wallet či Google Peněženka). Za dva až tři roky však pojem „check-in“ skončí, alespoň podle návrhu organizace ICAO (The International Civil Aviation Organisation). Ta připravuje tzv. globální řešení Digital Travel Credential, které umožní naskenovat do zařízení, jež máte při cestování po ruce (tj. telefony nebo tablety), cestovní dokumenty. A místo check-inu na let si už při objednání letu stáhnete do telefonu tzv. Journey Pass. Ten bude obsahovat detaily o letu, a pokud se u něj něco změní, změny se do něj dynamicky promítnou. Třeba zpoždění, změna sedadel, přebookování letu, apod.

Biometrická data se ukládat nebudou

Jak budou aerolinky vědět, že jste se dostavili k letu? Naskenují pouze váš obličej, podobně jako nyní při automatizované pasové kontrole. A to buď už u přepážky, kde odevzdáváte velká zavazadla určená do nákladového prostoru (tzv. Bag Drop), nebo před bezpečnostní kontrolou, pokud cestujete nalehko jen s příručním zavazadlem. To vše nahradí check-in, stažení nebo tisk palubní vstupenky, kterou musíte skenovat při vstupu do odletové části letiště, a také u odletové brány. I zde bude stačit jen sken obličeje, přičemž nebude nutné opět ukazovat pas ani občanku.



Do mobilu si uložíme i údaje z cestovních dokumentů

Mnozí tyto novinky vidí jako největší globální změnu, která zasáhne osobní leteckou dopravu za posledních 50 let. Poslední největší změnou bylo zavedení elektronických verzí palubních vstupenek po roce 2000. Přesto však řada systémů zůstává mnoho let nezměněna, protože musí být kompatibilní s dalšími systémy. To se ale už za pár let změní. Infrastruktura na letištích se bude muset zlepšit, protože bude nutné načítat cestovní doklady z telefonu (zřejmě přes NFC a QR kódy) a skenovat obličeje cestujících. Data však budete mít uložena ve svém telefonu a po ověření obličeje se biometrické informace nikde nebudou ukládat, aby nehrozilo jejich možné zneužití. Podle dodavatele technologie se po 15 sekundách smažou.