PanzerGlass ochrání nové iPhony 16. Jeho odolná skla dostala keramickou vrstvu, nová jsou i pouzdra Care

Společně s dnešním startem prodejů iPhonů 16 si značka PanzerGlass připravila kompletní řadu příslušenství. Z ní vyčnívají zejména nová odolná skla. PanzerGlass Ceramic je až pětkrát odolnější oproti dosud nejlepším sklům značky, a dokáží odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 gramů z výšku 2,5 metru, aniž by došlo k jejich poškození. Sklo je vyrobeno z japonské „sklo-keramiky“ Nanoceram, což je jeden z nejodolnějších materiálů proti rozbití na světě.

Další novinkou je sklo PanzerGlass Aluminium, které má hliníkový rámeček, které při pádu ochrání jeho hranu. Obě tato ochranná skla mají i povrchovou úpravu, která zabraňuje viditelným otiskům prstů a mastnotě, pro lepší čitelnost i na ostrém slunci slouží přidaná antireflexní vrstva. Maximálně proti odleskům se staví sklo PanzerGlass Gaming, které má matné provedení. V nabídce zůstává i nejvíce prodávané křišťálově čisté Ultra-Wide-Fit sklo, které má nově antireflexní úpravu.

PanzerGlass Privacy zase funguje pouze při čelním pohledu, a tak se nemusíte obávat, že by vám při cestě MHD někdo koukal přes rameno na to, co máte na displeji nového iPhonu zobrazené. PanzerGlass EyeCare kombinuje antireflexní vrstvu s fyzickým potlačením modrého světla z displeje. A to i tehdy, když v iPhonu nemáte zapnutý režim pro filtraci modré. PanzerGlass Hoops zase chrání zadní objektivy fotoaparátů. Všechna skla pro nové iPhony jsou navíc mezigeneračně až třikrát odolnější vůči poškrábání.

Typy a ceny ochranných skel PanzerGlass pro iPhone 16:

od 1399 CZK – Ceramic – sklo-keramika

od 1099 CZK – Aluminum – sklo s hliníkovým rámečkem

od 999 CZK – Gaming – sklo s matnou úpravou

od 999 CZK – EyeCare – sklo s antireflexní a anti-bluelight vrstvou

od 999 CZK – Privacy – sklo s privátním filtrem

od 899 CZK – Ultra-Wide-Fit – křišťálově průhledné sklo s antireflexní vrstvou

od 649 CZK – HOOPS – sklo-keramika na zadní čočky fotoaparátů

od 449 CZK – HOOPS – kroužky na zadní čočky fotoaparátů

Nová pouzdra Care

Souběžně s novou generací krycích skel představil PanzerGlass také zcela novou řadu pouzder Care. Výrobce na ně dává záruku jeden rok proti žloutnutí a zároveň na rozdíl od loňské edice (připravované ještě ve spolupráci s výrobcem odolného certifikovaného materiálu D3O) tentokrát připravilo vedle odolných i obyčejnější a také módní pouzdra.

Care Urban Combat s MagSafe (k dispozici i provedení bez MagSafe) jsou testované pro pády až ze 4,8 metru, přičemž jsou i přesto příjemně tenké. Kryt je vyroben z průhledného recyklovaného plastu, ale lze vybírat z pěti barevných provedení MagSafe cívky. K dispozici je i varianta s černým rámečkem a černou MagSafe cívkou.

Care Star Lit v sobě kloubí módní trendy a opět vysokou odolnost. Oproti předchozímu typu se liší primárně tím, že má v sobě drobné třpytky, které dodávají krytu eleganci a nevšednost. Ani zde nechybí plná podpora MagSafe. Konzervativněji laděný je tmavý a kouřový kryt Care Smokey.

Milovníkům barevných pouzder se budou líbit kryty Care Fearlessly. Ty jsou ve čtyřech celobarevných provedení a jsou zároveň nejtenčí z nabídky. I tak ochranní telefon při pádu až z 2,4 metru a jsou ve variantě s MagSafe. Nejen krytem, ale i praktickým doplňkem je kryt Care KikStand. Opět ochrání telefon i při pádu z 4,8 metru, a navíc přidává praktický 360stupňový otočný stojánek z recyklovaného hliníku.

Kategorii pouzder uzavírá CARE MagSafe Wallet 2v1. Kombinované pouzdro je tvořeno z kůže a termoplastu (TPU), přičemž pouhým nacvaknutím přes MagSafe máte z krytu i pouzdro na kreditní karty.

Typy a ceny pouzder PanzerGlass pro iPhone 16: