Jak zjistíte, že si vás někdo na WhatsApp zablokoval? Tady je návod

Populární komunikační aplikace WhatsApp již delší dobu umožňuje blokování uživatelů, které však probíhá v absolutní tichosti. O tom, že jste si uživatele zablokovali, se druhá strana přímo nijak nedozví. Ovšem existují určité indicie, které vám mohou napovědět, že se snažíte danou osobu kontaktovat zcela zbytečně. Jak tedy poznat, že můžete být druhou stranou zablokován?

Prvním vodítkem může být to, že v chatovacím okně s daným kontaktem chybí informace o tom, kdy byl kontakt naposledy „online“. Nemůže však mít stoprocentní jistotu, protože si mohou uživatelé sdílení této informace zablokovat. Pokud jste blokován, neuvidíte u daného kontaktu ani jeho fotografii. To samozřejmě může znamenat i to, že si uživatel žádnou profilovku na WhatsApp nenahrál. Pokud však vzpomínáte na to, že kontakt fotografii měl, a teď již nemá, je to výrazný ukazatel toho, že jste byli zablokováni.

Dalším ukazatelem může být to, že zpráva nebyla doručena. Při odeslání se vám zobrazí jen jedna „fajfka“, zatímco druhá potvrzující doručení se ne a ne zobrazit. I zde jsou samozřejmě limitující případy, kdy je kontakt mimo oblast pokrytí nebo třeba již nemá aplikaci WhatsApp ve svém telefonu nainstalovanou. A to se může stát třeba při přechodu ze starého na nový telefon. Posledním vodítkem je to, že případná volání přes WhatsApp nikdy protistrana nezvedne. I zde však může samozřejmě hrát svou roli špatná konektivita...

Pokud jste si u daného kontaktu všimli všech zmiňovaných „symptomů“, je vysoce pravděpodobné, že jste u něj vedení ve stavu „blokováno“. WhatsApp dodává, že v zájmu ochrany soukromí se o blokování druhá strana nijak nedozví. Existují sice aplikace, které vám údajně prozradí, zda vás někdo zablokoval, jedná se však jen o podvržené apky, které vám chtějí hlavně zcizit uživatelská data. Důrazně tedy doporučujeme, abyste si žádné takové aplikace do telefonu neinstalovali.

Jak na WhatsApp zablokovat kontakt?