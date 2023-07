Parťák na cesty i dovolenou. Cubenest Fold 3v1 bezdrátově dobije tři zařízení naráz, přitom se vejde i do dlaně

Skládací dnes nemusí být pouze chytré telefony s ohebným displejem, ale třeba i nejrůznější příslušenství. My jsme aktuálně vyzkoušeli bezdrátovou nabíječku na cesty, která se může hodit například na letní dovolenou. Jedná se o nabíječku Cubenest 3v1 Fold, u prodejců často doplněnou o kódové označení S312. Samotný název napovídá, že nabíječka zvládne nabíjet až tři zařízení naráz, ovšem v nečekaně kompaktním a skladném provedení.



Nabíječka je ve složeném stavu tak kompaktní, že se vám vejde do dlaně. Spolu s adaptérem i kabelem si ji na cesty můžete zabalit v přibaleném pouzdru.

Ve složeném stavu jde o malou destičku, která se vejde do dlaně a skládá se ze tří vrstev. V tašce nebo batohu tím pádem nezabere mnoho místa a v nouzi ji dáte klidně i do kapsy, což je na cesty ideální. Jen je nutné pamatovat na přívodní kabel, který se zapojí zezadu do spodní části. Na cestách se bude hodit také kvalitní kovová konstrukce, která ledacos vydrží.

Nejen pro Applisty

To hlavní ale začíná, až když nabíječku celou rozložíte. Ze tří vrstev se najednou stane základna a tělo a vy můžete napájet až tři zařízení naráz. V základně se nachází tradiční Qi nabíječka schopná nabít bezdrátová sluchátka AirPods, ale klidně i libovolný smartphone či příslušenství s podporou bezdrátového nabíjení. V horní části, kterou tvoří stojánek je integrována magnetická nabíječka MagSafe, takže pokud jste Applista, váš iPhone se zde magneticky přichytí. Kromě nabíječky tak máte i šikovný stojánek a telefon na něm můžete normálně používat.



Nabíječku můžete díky pevným pantům rozložit do různých poloh

Výrobce zde chytře využil i samotnou středovou část ze které lze uprostřed vyklopit magnetický puk pro nabíjení hodinek Apple Watch do kterých je pak můžete pohodlně zasadit. V námi testované verzi už je dokonce pro hodinky Apple Watch podporováno i rychlonabíjení, které lze využít u 7. generace a novějších, případně největších Apple Watch Ultra.

Celkově tak nabíječka zvládá nabíjet 3 zařízení naráz, a to i přes dodávaný 20W napájecí adaptér. Samotná nabíječka pak podporuje až 4 různé nabíjecí výkony na výstupech - až 15 Wattů pro MagSafe, 5 Wattů pro Apple Watch a 7,5 nebo 20 Wattů pro tradiční rychlo nabíjení. Snadno si tedy spočítáte, že při maximálním vytížení přibalený 20W adaptér nemusí stačit. Naštěstí nabíječka podporuje vstupní výkon až 36 Wattů jen už musíte použít vlastní adaptér.



Nabíječka zvládne naráz nabít jedno, dvě nebo rovnou tři zařízení naráz. Nabíjet lze navíc v rozložené i složené poloze

Velkou pochvalu ode mě nabíječka dostane za skutečně pevné kovové klouby, které drží nastavenou polohu a nijak nepovolují. Díky tomu si můžete všechny díly libovolně naklánět. Dokonce lze nabíječku rozložit i více způsoby. Použít ji lze složenou pro nabití jednoho zařízení, s odklopenou vrchní částí pro nabíjení iPhonu a Apple Watch v základně a nebo kompletně rozloženou pro nabíjení všech tří zařízení.

Na cestách také oceníte kvalitní pouzdro, které dostanete k nabíječce přímo v balení. Celkově se cestová nabíječka Cubenest Fold 3v1 S312 prodává za 2200 Kč, což se může zdát už poměrně dost, nicméně vám to vynahradím kvalitním zpracováním, kompaktním tělem a hlavně tím, že už nemusíte tahat nabíječku pro každé své Apple zařízení zvlášť. Nabíječku můžete zakoupit přímo od výrobce nebo u vybraných prodejců elektroniky. Nově se prodává i model S312 Pro, který je prakticky totožná, jen má nabíjecí část MagSafe lehce vystouplou nad povrch.