Pátrací centrum v Androidu nabídne dva režimy hledání. Jeden přesnější, druhý pro odlehlé oblasti

Vyhledávací služba Pátrací centrum (anglicky Find Hub), která se dříve jmenovala Find My Device, se dnes u telefonů s Androidem automaticky zapíná při přidání Google účtu do telefonu. Služba se aktivuje v režimu „Se sítí pouze v oblastech s vysokým provozem", takže pokud někde zapomenete své zařízení, dohledáte jej v offline režimu jen na místech s velkou koncentrací osob. Oproti vyhledávacím řešením od Samsungu a Applu tak síť od Googlu trpí tím, že je použitelná pouze na určitých místech.



Tato obrazovka bude součástí úvodního natavení Androidů. Google i díky ní a dodatečným informacím chce uživatele přimět k tomu aby dobrovolně aktivovali první volbu

Červnová aktualizace služeb Google Play však přinesla důležitou změnu, jež může do budoucna přivést do Pátracího centra mnoho dalších zařízení s Androidem. Při úvodním nastavení nových telefonů bude systém nabízet na výběr, který ze dvou nabízených režimů chcete použít.

První volba je nalezení pouze v oblastech s vysokým provozem, druhá znamená vyhledávání kdekoliv, včetně odlehlých míst. Google navíc přidává vysvětlení obou režimů, které jsou konečně pojmenované „lidsky“, takže každý okamžitě pochopí jejich účel i vzájemné rozdíly. Google si od této změny slibuje, že mnohem více uživatelů zapne vyhledávání na všech místech, z čehož by mohli profitovat všichni uživatelé Pátracího centra při hledání ztracených zařízení.

Čím více uživatelů, tím lépe

Přesto by mohl Google zvolit ještě jasnější formulace. Stačilo by k první položce přidat informaci „Vyšší šance nalezení vašeho ztraceného zařízení“ a ke druhé „Nižší šance nalezení vašeho ztraceného zařízení“ – protože přesně to je hlavní rozdíl mezi oběma režimy. Tedy kromě toho, že v prvním případě může váš telefon sám posloužit k dohledání ztraceného zařízení jiného uživatele, a to i tehdy, když ho detekuje samostatně, nikoliv ve skupině dalších zařízení.



Stávající volby v Pátracím centru jsou i pro zkušené uživatele matoucí

Googlu ještě zbývá oslovit uživatele stávajících telefonů, kteří funkci nemají aktivní. Třeba proto, že používají současný telefon tak dlouho, že je minulo automatické zapnutí méně přesného režimu po přidání Google účtu. Pak existuje skupina uživatelů, která ani neví, že v Androidu tato funkce existuje, natož aby znala detaily, kde ji najít a ručně zapnout.

Právě na tyto uživatele cílí Google připravovanou změnou. Androidy budou při první aktivaci polohy automaticky zařazeny do méně spolehlivého vyhledávání – i to však bude lepší než nic, protože tím Google rozšíří uživatelskou základnu. Uživatelé si pak budou moci ručně přepnout na režim s vyšší přesností.

Používáte některé ze zmíněných sítí pro offline vyhledávání? Podařilo se vám přes ně už dohledat ztracené zařízení nebo jste nebyli úspěšní? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.