Perla ukrytá v iOS 15. Dohledat půjde i vypnutý iPhone, dokonce i po návratu do továrního nastavení

Součástí iOS 15 je mj. vylepšení hledání ztraceného či odcizeného zařízení pomocí funkce Find My. 9to5Mac informuje, že iPhony s iOS 15 bude možné dohledat i v případě, kdy je zařízení vypnuté. S novým iOS totiž nebude telefon zcela vypnutý, zůstane ve stavu velmi nízké spotřeby energie.

Hledání ztraceného iPhonu

V praxi to bude znamenat, že i když se v telefonu vybije baterie, majitel jej pomocí Find My najde ještě několik hodin poté. iPhone s iOS 15 se tak v podstatě chová jako kdyby měl integrovaný AirTag.

Ještě zajímavější je, že vyhledání bude fungovat, i když někdo telefon (se zapnutým zámkem aktivace) obnoví do továrního nastavení. To by umožnilo lokalizovat ukradený iPhone (což Apple v minulosti nedoporučoval).

Půjde to vypnout

Apple o tomto novém chování informuje majitele iPhonů prostřednictvím dialogového okna s upozorněním, jež se zobrazí, když nově aktualizovaný telefon se systémem iOS 15 poprvé vyčerpá energii. V něm konkrétně uvádí, že telefon lze najít i poté, co se vypne.

Funkce bude ve výchozím nastavení zapnutá, ale pokud by se vám z jakéhokoli důvodu nelíbila, lze ji deaktivovat. Chování telefonu lze změnit v Nastavení-Apple ID v sekci Najít. V takovém případě se telefon bude skutečně fyzicky vypínat a nebude ho možné ve vypnutém stavu najít.

Nová funkce bude dostupná na všech zařízeních, jež dostanou aktualizaci na iOS 15, tedy iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE (první i druhá generace), X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro a iPhone 12 Pro Max.

Podívejte se, jak se v praxi hledá ztracený Airtag: