Pes rozkousal powerbanku, ta vzplála a způsobila požár. Incident natočila bezpečnostní kamera

V jednom z domů v oklahomském městě Tulsa se v květnu tohoto roku odehrála nepříjemná událost, která v praxi ukázala rizika lithium-iontových baterií. Bezpečnostní kamera zachytila svým způsobem kuriózní situaci, která však může nastat prakticky v jakékoli domácnosti. Podrobnosti přináší zpravodajství CBS News.

Na záběrech, které nedávno zveřejnil hasičský sbor v Tulse, je vidět pes, který odkudsi přinesl powerbanku, ulehl s ní na matraci a začal do ní kousat. Ve svém úsilí byl zjevně úspěšný, neboť se mu podařilo prokousnout patrně plastový obal powerbanky, která následně explodovala.

Pes, který kousal do powerbanky

V následující fázi začala powerbanka hořet. Od ní poté vzplála matrace a následně i další vybavení domu. Domácí zvířata – dva psi a jedna kočka – byla touto událostí zjevně překvapená a začala panikařit. Naštěstí se jim podařilo uniknout bez zranění. „Ačkoli byl dům značně poškozen, dva psi a kočka unikli bez zranění přes psí dvířka,“ uvedli hasiči.

Poškození způsobilo nadměrné teplo, což vyvolalo řetězovou reakci, jejímž následkem baterie vybuchla a začala hořet. Naštěstí pes powerbanku okamžitě upustil a utekl od jisker a ohně. Požár se pak rozšířil na psí pelíšek a následně na blízkou pohovku.

Mohlo to dopadnout hůř

Hasiči zveřejnili video z květnového incidentu, aby varovali lidi před nebezpečím lithium-iontových baterií. „Když se energie nekontrolovaně uvolní, může generovat teplo, produkovat hořlavé a toxické plyny, a dokonce vést k výbuchům,“ uvedl mluvčí hasičského sboru Andy Little. „Tyto incidenty mohou nastat z různých důvodů, jako je vystavení extrémnímu teplu, fyzické poškození baterie, přebíjení nebo použití nekompatibilního nabíjecího zařízení.“

Little konstatoval, že „výsledek mohl být mnohem horší“, pokud by zvířata neměla možnost uniknout. „Při používání lithium-iontových baterií je zásadní dodržovat pokyny výrobce, tedy používat pouze schválené nabíječky a uchovávat je mimo dosah dětí a domácích mazlíčků,“ řekl Little. Dodal, že baterie by měly být také správně likvidovány a neměly by být vyhazovány do běžného odpadu.

Místní veterinář Troy McNamara pro CBS uvedl, že kousání nebo polykání baterií domácími mazlíčky může obnášet vedle rizika požáru také řadu dalších nebezpečí. Kyselina v bateriích je toxická a kousání může způsobit jejich fyzické poškození. Pokud zvíře baterii spolkne, může uvíznout v žaludku nebo střevech.

Proč se to vlastně stalo?

Lithium-iontové baterie, které se nacházejí ve většině powerbank, jsou velmi účinné při ukládání energie. Když pes prokousl obal baterie, došlo k narušení její chemické rovnováhy. Uvnitř baterie jsou dvě hlavní části: anoda a katoda, které jsou oddělené tenkou plastovou vrstvou. Ta zabraňuje, aby se tyto dvě části dotkly.

Když pes prokousl plastový obal powerbanky, došlo k poškození, během kterého se anoda s katodou dotkly. To způsobilo zkrat, což znamená, že elektrický proud začal proudit nekontrolovaně. Tento nekontrolovaný proud pak generoval velké množství tepla.

Teplo způsobilo, že se chemikálie uvnitř baterie začaly rozkládat a uvolňovat hořlavé a toxické plyny. Tyto plyny se mohou vznítit a způsobit požár nebo dokonce výbuch. Protože lithium-iontové baterie obsahují hodně energie, může být takový požár velmi intenzivní a nebezpečný.