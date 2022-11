Pestrobarevná legenda slaví 20 let. Nokia 7250 tehdy učarovala displejem i vestavěným foťákem

Je to mu již 20 let co na trh přišla další z mnoha mobilních legend - Nokia 7250. Už v té době zaujmula svým barevným displejem a přestože šlo o tlačítkový telefon, tak i s mnoha chytrými přednostmi, které dodnes bereme jako samozřejmost u smartphonů.

Telefon byl představen 13. listopadu 2002, tedy v době, kdy byly telefony s barevným displejem stále v plenkách a mnozí výrobci teprve přicházeli s prvními modely. Běžné v té době nebyl stále ani integrovaný fotoaparát. Nemluvě o samotném designu telefonů se zapamatovatelným rozložením klávesnice a výraznými barvami.



Nokia 7250 byla dostupná v řadě tmavých barev a ikonický zde byl i fotoaparát na kraji telefonu připomínající oko. Díky této kombinaci také telefon doprovázel slogan „An eye for colour”.

Nokia 7250 tak byla už od svého představení horkým favoritem. Díky svému designu s tmavými elegantními barvami a hlavně rozvržení klávesnice, která byla zvýrazněna třemi barevnými kruhy a zešikmenými ovládacími tlačítky. Telefon byl navíc velmi kompaktní, ne o moc větší než dnešní platební karty a samozřejmostí tehdy byla možnost výměny krytu, ale dokonce i klávesnice, pokud vám barvy nevyhovovaly.

Přestože byl telefon plastový už tehdy vypadal prémiově a na první pohled se tehdy zalíbil i našemu redaktorovi Petru Brožovi, který o Nokii pár měsíců po představení sepsal obsáhlou recenzi a označil ji za nejlepší model z celé série.



Nokia 7250 byla kompaktní telefon s velice působivým designem. Prodával se v řadě tmavých, prémiových barev, přičemž kryty i klávesnici jste si mohli libovolně vyměnit.

Model 7250 totiž spadal do série S40, kterou tehdy Nokia označovala svou softwarovou platformu, která přístrojů poskytovala některé chytré funkce. Telefon podporoval datové přenosy přes GPSR či HSCSD a obsahoval jednoduchý webový prohlížeč se kterým mohli prohlížet zjednodušené verze webů, měl povedený kalendář, hlasové ovládání a další funkce.

Komfort práce s předinstalovanými organizačními aplikacemi samozřejmě nebyl srovnatelný s aktuálními smartphony, ale šlo to. Z dnešního pohledu mohou připadat úsměvná i některá softwarová omezení. V naší dobové recenzi například jednou z největších nevýhod systému byla nemožnost nastavit opakovatelný budík. Na druhou stranu telefon dovolil si vytvořit i rychlou volbu v menu pro spouštění oblíbené aplikace.

Předností Nokie 7250 ale bylo to, že podporovala Javu, tak jste si do ní mohli doinstalovat například e-mailový klient pro psaní e-mailů. Omezení pro velikost aplikací však bylo 64 kB. Nedalo se však moc čemu divit vzhledem k omezené velikosti úložiště pouhých 5 MB, což ovšem na svou dobu byla štědrá nadílka. Pokud jste si například chtěli přes Infraport s lidmi posílat obrázky či polyfonní vyzvánění, museli jste s volným místem opatrně hospodařit.

Vestavěný foťáček

To platilo dvojnásob i u focení. Už to, že ale Nokia 7250 nabízela vestavěný fotoaparát byla v té době pěkná frajeřinka. Konkurence zejména od Sony Ericssonu v té době byla nucena fotoaparát k telefonu připojovat jen jako externí příslušenství. Zde jste měli vše při ruce a narozdíl od předchozího modelu, kde se foťáček objevil poprvé už má rychlý hledáček a po vyfocení snímek sám rovnou uložil do galerie.



Nokia 7250 běžela na softwarové platformě Series 40 a nabízela velké ikony a spoustu předinstalovaných aplikací včetně foťáčku.

Kvalita snímku samozřejmě byla z dnešního pohledu tragická. Maximální rozlišení bylo 352 x 288 pixelů, což na jeho malém displeji s pouhými 4 tisíc barev i tak nevypadalo špatně. Navíc šlo takto malý snímek snadno poslat pomocí MMS zpráv. Sdílení obsahu bylo možné i přes kabel, e-mail infračervený port. Bohužel telefon v té době postrádal Bluetooth.



Nokia 7250 na vizuálu v dobové reklamě. Zamýšlena byla dobře vybavená stylovka

Celkově ale šlo v té době o špičkový telefon, který se prodával za 17 000 Kč, za který jste dostali prémiové zpracování, barevný displej, integrovaný fotoaparát a možnost si vyzkoušet internetové připojení. V té době překvapil i obří pamětí. Není divu, že jej tehdy náš redaktor Petr Broža ohodnotil 83 %.