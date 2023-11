Pět důvodů, proč nekupovat skládací telefon. A dva navíc, kvůli nimž možná změníte názor

Už dlouho nebyla společnost tak polarizovaná, jako v případě skládacích telefonů. Pro určitou část uživatelů se jedná o zařízení, na která z různých důvodů nedají dopustit, a tak používají už několikátou generaci, pro určitou část se však jedná o telefony, které vidí jako absolutní nesmysl. Ohánějí se cenou a nižší odolností, pravda je však spíše někde uprostřed. Skládačky rozhodně nejsou pro všechny, svou cílovou skupinu si však najdou a umí obhájit.



Pojem skládací telefony souhrnně označuje hybridy „knížkovitého“ typu i skládací véčka

Skládací telefony jsou aktuálně nejvyšším vývojovým stupněm smartphonů současnosti, a na trhu už jsou několik let. Řada značek skládací telefony stabilně zařadila do svého portfolia, a nástupnické modely postupně eliminují nedostatky prvních generací. Situace přesto není ideální. V tomto článku si ukážeme pět největší důvodů, proč je vhodné investici do skládacího telefonu zavrhnout, nebo alespoň odložit. Na závěr však přidáváme dva důvody, které by vám mohly trochu „zamotat hlavu“.

Poměr stran displeje a těla

Ať už vám mobilní výrobci tvrdí cokoliv, skládací telefon je vždy o kompromisu. Ať už se bavíme o skládacích „knížkách“ nebo o „véčkách“, prakticky ani jeden telefon nemá konstrukci řešenou univerzálně a stoprocentně bez chybiček. Jinými slovy, mobilní výrobci mají daleko větší šanci oslovit široké spektrum uživatelů klasickou dotykovou „plackou“, na kterou jsou lidé zvyklí, než telefon netradiční konstrukce, u které se tzv. zlatý řez ještě hledá.



Ideální podoba skládacího smartphonu se stále hledá. Každý z výrobců volí jiný poměr stran vnějšího displeje, od čehož se odvíjí i úhlopřáčka vnitřního skládacího panelu. Nejlepší zatím vypadá tento poměr stran, i když, sto lidí, sto chutí...

To, že výrobci ještě nenašli ideální tvar skládaček, je vidět i na výrazných disproporcích různých typů zařízení. Některé značky u knížkových hybridů upřednostňují displej protažený do výšky, jindy má spíše čtvercový poměr stran. Véčka jsou typicky protažená do výšky díky displeji, dokáží se však odlišit i tvarem vnějšího displeje. Ten může mít i poměry stran shodné s konvenčními smartphony, jenže, budete pak mít vůbec důvod telefon rozevřít?

Samostatnou kapitolou jsou i nestandardní poměry stran displejů. Pokud si u véčka pustíte film, okraje displej vyplní černé sloupce. U hybridů je to ještě citelnější problém. Čtvercové displeje a širokoúhlý obsah, to prostě nejde dohromady. Ve finále zjistíte, že se reálná velikost obrazu při přehrávání videí v rozevřeném stavu oproti běžnému displeji zvětšila jen nepatrně.



U véček zase pant ukusuje místo pro baterii a současně se podepisuje pod celkovou tloušťku skládacího telefonu

Použití pantu však znamená, že se v zavřeném stavu bavíme o poměrně tlustých zařízeních. Tloušťka je společně s hmotností a velikostí skládacího telefonu dalším nutným kompromisem. Ve většině případů se musíte skládacímu telefonu přizpůsobit vy, resp. si na nestandardní záležitosti zvyknout. Nic jiného vám totiž nezbývá.

Na dalším listu se podíváme na nevzhledné překlady displeje.