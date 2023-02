Pět důvodů, proč si nekupovat chytré hodinky. A dva důležité, proč ano

Chytré hodinky jsou bezesporu užitečným doplňkem, který mnozí ke smartphonu pořizují automaticky. A, byť vám výrobci chytrých hodinek běžně předhazují zejména výhody nositelné elektroniky na zápěstí, v praxi je třeba myslet právě na jejich nedostatky. Jak dobře vybrat chytré hodinky. Nejdůležitější otázky, na které byste si měli odpovědět My se tedy primárně zaměříme na jejich nevýhody, pět nejvýraznějších z nich probereme postupně. A na závěr si spravíme chuť dvěma důvody, kvůli kterým stojí za to si chytré hodinky pořídit. Ostatně, to, že je už před dvěma lety nosilo na ruce více než 200 milionů uživatelů po celém světě, rozhodně není náhoda. 1. Časté nabíjení a mizerná výdrž Jako by nestačilo, že musíme smartphony nabíjet každý den. Když si pořídíte chytré hodinky, máte další zařízení, jehož úroveň nabití musíte hlídat. Čím chytřejší hodinky, tím méně vydrží. Časem se hodinky možná v nabíjení „synchronizují“ s vašim telefonem, jenže když ne, často se vám stane, že si hodinky ráno nasadíte na zápěstí, a ony budou vybité. A všimnete si toho třeba až v práci.

Některé modely od Garminu mají na displeji vrstvu určenou pro solární nabíjení, zázraky od ní nečekejte, přesto je to jeden z mála bonusů, který podporuje delší výdrž hodinek na jedno nabití. Jinak platí přímá úměra - čím více funkcí, tím rychleji se hodinky vybíjejí Tzv. polochytré hodinky s uzavřenou verzí systému vydrží často i řádově déle, než hodinky s WatchOS či s Wear OS, jenže jste zase omezeni jejich funkcemi. Prakticky si tedy vybíráte mezi delší výdrží a funkcemi či způsobem využití hodinek, což není zrovna dvakrát jednoduchý výběr. I samotné nabíjení hodinek má svá úskalí. Spousta modelů má své vlastní docky, pokud jej nemáte po ruce, hodinky prostě nenabijete. Některé modely nabijete i bezdrátově, což je sice pomalejší, ale zato univerzální možnost. V nejhorším případě hodinky dobijete i ze zad některých smartphonů.

S výdrží se dá bojovat i pomocí hybridních hodinek, jenže jejich displej už je jen černobílý, a celý produkt přichází o „wow efekt“. Hodinky mají delší výdrž na jedno nabití, ale i tentokrát je to o kompromisu Pokud však chcete hodinky využívat opravdu na maximum, a vychutnat si u nich vše, co se dá, vše začíná a končí u hodně neslavné výdrže. Kdybyste u hodinek alespoň měli zajištěno, že měří přesně... V další části článku se dozvíte, že to až tak veselé není.

2. Přesnost naměřených dat I přesto, že musí být spousta funkcí hodinek, zvláště s ohledem na měření lidského těla, certifikována, výrobci hodinek jedním dechem udávají, že snímče, monitory a čidla jsou jen informativní měřidla. Jak přesná naměřená data vlastně jsou, to je taková velká šedá zóna...

Hodinky dnes evidují cvičení, změří kroky, srdeční tep, spánek a spoustu dalšího. Jenže, s jakou přesností jsou hodnoty naměřeny, to už vám nikdo neřekne... Krokoměr, měřiče srdečního tepu, snímače okysličení krve - to jsou všechno jen informativní údaje, které vám sice mohou někdy pomoci odhalit, že se s vámi něco děje, jenže s jakou přesností odpovídají naměřené hodnoty skutečnosti, to vám žádný z výrobců neřekne. Kalibrace základních snímačů pomoci profesionálních zdravotních měřidel chybí. Musíme však pochválit některé značky, které alespoň při měření krevního tlaku ti před natočením EKG, vyžadují zadání hodnot z fyzického měřiče tlaku. A ten už se zkalibrovat dá poměrně snadno. U ostatních měřených hodnot je třeba počítat s tím, že jsou naměřené údaje spíše orientační. Prakticky nevíme, do jaké míry jim můžeme věřit. Spousta uživatelů hodinek bere zobrazená data jako zcela přesné hodnoty, což je samozřejmě špatně. Ale chytré hodinky mají přece spoustu aplikací! V další kapitole se dočtete, že na papíře to vypadá lépe, než ve skutečnosti...

3. Využitelnost aplikací na malém displeji To, že si do hodinek můžete nainstalovat různé aplikace, vypadá na papíře prostě skvěle. Jenže, kdy naposledy jste si do hodinek něco nainstalovali? Malý displej k využitelnosti aplikací na hodinkách příliš nepomáhá. Možností v aplikacích je málo, některé aplikace, které znáte ze smartphonů pak u hodinek často ani nenajdete. A jiné se zase pro hodinky objeví „aby se neřeklo“. Mít na zápěstí webový prohlížeč, to je prostě paráda. Jenže, jak často si myslíte, že jej na hodinkách spustíte?

Aplikace v hodinkách jsou skvělou možností, jak nalákat uživatele. Jenže, na tak malém displeji je často problematické i jen základní ovládání, natož pak něco složitějšího... Jenže, není mnohdy lepší přímo vytáhnout z kapsy telefon, a aplikaci otevřít na větším displeji? Na malých displejích je čtení delších textů nebo e-mailů doslova noční můrou, ani rychlé odpovědi na textovky nepokryjí veškeré možné typy reakcí. A když už na hodinkách objevíte klávesnici, je titěrná a v praxi použitelná jen pro napsání rychlé odpovědi. Navigace čistě jen pomocí hodinek s GPS? Jen v absolutní nouzi! I přesto, že se bavíme o chytrých hodinkách, drtivá většina z nich potřebuje spojení se smartphonem. A to kvůli obsluze hovorů, aktualizacím, notifikacím či kvůli synchronizaci naměřených dat a k pokročilému nastavení hodinek. Bez telefonu má spousta hodinek funkce omezené. Jistě, na trhu existují modely s podporou eSIM, která umožní určitou míru autonomie. Jenže i LTE hodinky je třeba nastavit pomocí smartphonu. Pokud jsou k němu navíc připojeny, využívají SIM kartu v telefonu, a do sítě se přihlásí až poté, co vypnete Bluetooth spojení s telefonem. Jenže, to zase přijdete o notifikace... Notifikace na hodinkách vám ušetří spoustu odemknutí telefonu. Jak si ale ukážeme na následujícím listu, často dokážou být velmi otravné...

4. Neustálé notifikace na zápěstí Když vám pípne notifikace, nemusíte sahat do kapsy a odemykat telefon. Stačí kouknout na zápěstí, a víte, na čem jste. Jenže, pokud vám hodinky pípnou 60× za hodinu, už to taková paráda není. U mnohých modelů si sice nastavíte aplikace, ze kterých chcete dostávat upozornění, ale dá se počítat s tím, že třeba u e-mailů, u kterých chcete být neustále v obraze, mohou notifikace hodně rychle naskakovat.

Někdy mohou být notifikace na zápěstí dost otravné, pokud se řetězí za sebou, neděláte prakticky nic jiného, než čtete notifikace na zápěstí. „Nejužitečnější“ je upozorňování na chybějící pohyb v situacích, kdy se proběhnout moc nejde. Třeba v letadle nebo pří řízení auta... A to až do té míry, že je nebude brát jako něco pozitivního, ale začnou vám velmi rychle vadit. K tomu ještě můžeme připočíst častá upozornění na vaši neaktivitu. Při dodělávání tabulky v excelu či dopisování zprávy není nic otravnějšího, než hodinky, které neznají aktuální kontext, a vyloženě vás „otravují“, abyste se hned teď protáhli a šli se projít. Hodinky nezajímá, že prezentace měla být odeslaná už před deseti minutami. A to ještě nebereme v potaz několik zpráv, na které musíte hned teď odpovědět. Pípnutí na mobilu byste zřejmě neřešili, ale pípnutí na hodinkách - to už řešit musíte. Stejně jako hovory. Mít na hodinkách reproduktor a mikrofon je bonus, který vám umožní ze zápěstí vyřizovat hovory. Málokdo však ví, že je to hodně velká „nouzovka“. Chodit na ulici s hodinkami s hlasitým poslechem před pusou? To zřejmě raději sáhnete po telefonu. Stačí trocha nečistot v mikrofonu či reproduktoru, a nikdo z hovoru nic mít nebude. Pokud si půjčíte auto a nemáte handsfree, můžete rychlý hovor vyřídit za volantem pomocí hodinek. Ale více od vyřizování hovorů nečekejte. V další části článku se zaměříme na cenu. Chytré ani polochytré hodinky nejsou ideálním cílem investic, rychlé ztrácí na hodnotě...

5. Pořizovací cena Pokud si pořizujete chytré hodinky, může se jednat o investici, která se rovná minimálně slušně vybaveným smartphonům střední třídy. Např. Apple Watch Ultra však stojí 22 tisíc, Galaxy Watch5 Pro vyjdou na 12 tisíc, zatímco Garmin Fénix 7 Pro se solárním nabíjením vyjdou na minimálně na 16 tisíc. A to se u Garminu konkrétně držíme spíše při zemi, protože zvláště u této značky si můžete pořídit specializované hodinky pro golfisty, plavce nebo horolezce. A ceny tady přirozeně stoupají ještě výše.

Skoro vždy sklouzne výběr hodinek k ceně? Stačí vám levnější polochytrné nebo dražší chytré kousky? Chytré hodinky, to není žádná levná záležitost. Jedná se o jednorázový výdaj, který, snad mimo Apple Watch, rychle ztrácí na ceně. Má vlastně smysl investovat několik tisíc do hodinek, pokud víte, že je nebude využívat na maximum? Stačí jen to, že vás bude otravovat neustále nabíjení, a za pár týdnů mohou skončit v šuplíku. Není raději lepší přihodit několik tisíc k telefonu, a pořídit si výkonnější model? A teď obráceně. Proč má vlastně smysl koupit si chytré hodinky?

Proč si koupit chytré hodinky? Ï přes veškeré námi vytýkané nedostatky se chytré hodinky mezi běžnými uživateli za posledních deset let výrazně rozšířily. Máme pro vás dva důvody, proč jsou i dnes chytré hodinky stále populární. Tedy důvody, které v mnohých ohledech převyšují negativa většiny nositelností. 1. Rychle si zvykáme na pohodlnost Člověk si velmi rychle zvyká na věci, které spoustu záležitostí zjednodušují. Pouhým otočením zápěstí se rozsvítí displej, a vy uvidíte zmeškané události či aktuální čas. V opačném případě byste museli sahat do kapsy a odemykat telefon. Už placení telefonem eliminuje vyhledávání platební karty v peněžence, jenže s hodinkami je to ještě jednodušší. Odemknete zámek displeje a přiložíte k terminálu. Nemusíte po kapsách hledat telefon.

Velmi rychle si zvykáme na pohodlí, platba hodinkami, které jsou neustále po ruce, je velmi rychlá a velmi snadná Hodinky také maximálně zjednodušují přehled o vašem zdraví a fyzických aktivitách. Pokud pomineme relativní přenosnost měřených údajů, už jedním pohledem na hodinky, či aplikaci v hodinkách, vidíte počet ušlých kroků (a kolik vám ještě zbývá do nepsané normy 10 tisíc denních kroků), poslední naměřený srdeční tep, okysličení krve či skóre a hodnocení posledního spánku. Vše v maximálně zjednodušené formě. Pohodlnost, to je i kontinuální měření na pozadí. Hodinky měří srdeční tep nebo okysličení krve automaticky, aniž byste museli měřit ručně. Notifikace na zápěstí vás upozorní na to, že je třeba se trochu hýbat. A spoustu uživatelům už tento „základ“ ke zlepšení svého životního stylu bohatě stačí. Navíc, i varování na základě orientačních hodnot může v konečném důsledku zachránit nejeden lidský život. Apple Watch zachránily dva životy najednou. Matka a nenarozená dcera by bez jejich varování nedopadly dobře Spousta uživatelů by dnes stejně nosila hodinky tak jako tak, tak proč nemohou být zrovna chytré? Pokud pomineme neustále dobíjení, které lze eliminovat „polochytrou“ variantou hodinek, jsou hodinky připraveny pi na určenou aplikační „nadstavbu“. Na dálku vám třeba dokáží vyhledat telefon, u několika značek můžete zpětně v offline režimu vyhledat i samotné hodinky, které jste si někam nevědomky založili. Funkce hodinek se samozřejmě dost často odvíjejí podle ceny, ale výběr chytrých nositelností je v současné době velmi bohatý. Podle individuálních potřeb si svůj model hodinek najde téměř každý. Hodinky však nejsou jen o (naší) pohodlnosti, ale v neposlední řadě i o tom, jak na ruce vypadají.