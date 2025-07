Pět praktických možností, jak v běžném životě využít Akční tlačítko na iPhonech

S řadou iPhone 15 Pro, která byla uvedena na trh 22. září 2025, debutovalo mimo jiné i nové Akční tlačítko. Nový hardwarový prvek nahradil přepínač tichého režimu a nabízí rychlý přístup k řadě funkcí, čímž rozšiřuje možnosti ovládání telefonu.

Ve výchozím stavu je Akční tlačítko nastaveno tak, aby plnilo stejnou funkci jako jeho předchůdce – tedy přepínání mezi tichým a hlasitým režimem. Uživatelé si však mohou jeho funkci přizpůsobit a přiřadit mu třeba spuštění fotoaparátu, svítilny, lupy, nahrávání hlasové poznámky nebo aktivaci specifických zkratek a funkcí zpřístupnění.

Dnes se podíváme na pět praktických možností, které si na něj můžete namapovat.

Hlasový chat s umělou inteligencí

Svůj iPhone můžete proměnit v chytrého hlasového asistenta, který je kdykoli po ruce. Namapováním hlasového režimu ChatGPT na Akční tlačítko můžete pokládat dotazy, „brainstormovat“ nápady nebo si nechat přeložit větu, aniž byste museli cokoli psát. Je to mnohem rychlejší a přirozenější způsob interakce, ideální na cestách nebo když máte plné ruce.



Nejprve si musíte nainstalovat mobilní aplikaci ChatGPT. Následně ji spusťte a proveďte úvodní nastavení. V systémovém Nastavení pak přejděte do sekce Akční tlačítko, zvolte možnost Zkratka a klepněte na tlačítko Vybrat zkratku. V další nabídce vyberte ChatGPT a zvolte možnost Start voice conversation. Podobně lze využívat i další aplikace umělé inteligence – například u Gemini stačí vybrat Povídání si s Gemini v režimu konverzace.

Poznávání písniček

Klasický, ale stále geniální případ užití. Kolikrát jste na diskotéce, v kavárně nebo v obchodě slyšeli skvělou píseň a nestihli ji identifikovat? S funkcí Shazam namapovanou na Akční tlačítko stačí jediný stisk, abyste okamžitě zjistili název skladby a interpreta. Je to výrazně rychlejší a diskrétnější než hledání ikony v Ovládacím centru.



V tomto případě si budete muset nainstalovat aplikaci Shazam. V systémovém nastavení přejděte do sekce Akční tlačítko a vyberte možnost Zkratka. Přes vyhledávací pole v horní části zadejte Shazam a z nabízených zkratek zvolte Rozpoznat hudbu. Po stisku tlačítka se v Dynamic Island spustí Shazam a začne poslouchat hudbu.

Rychlé volání důležité osobě

Tato zkratka může sloužit jako praktický pomocník i jako bezpečnostní prvek. Nastavte si Akční tlačítko tak, aby okamžitě zahájilo hovor vašemu partnerovi, rodičům nebo nouzovému kontaktu. V krizové situaci může být rychlost rozhodující.



Spusťte aplikaci Zkratky, stiskněte tlačítko plus v pravém horním rohu a do vyhledávacího pole zadejte Zavolat. Vyberte z nabízených možností a zvolte kontakt. Následně v Nastavení – Akční tlačítko – Zkratky přejděte do Moje zkratky a zvolte vytvořenou zkratku. Pak už jen stačí stisknout tlačítko a telefon automaticky vytočí vybraný kontakt.

Zkontrolujte si objednávky v Alze

Pokud často nakupujete v Alze, můžete Akčnímu tlačítku přiřadit tři možné funkce: zobrazení objednávek, zobrazení košíku a vyhledávání. První zmíněná možnost se může hodit například pokud chcete zkontrolovat stav objednávky nebo si vyzvednout zboží v boxu či na pobočce.



Samozřejmě se neobejdete bez mobilní aplikace Alza. Po nainstalování ji spusťte, přihlaste se a proveďte úvodní nastavení. Pak už stačí jen v Nastavení – Akční tlačítko – Zkratky vybrat Alza a zvolit, co se má po stisknutí tlačítka stát - například Objednávky.

Rychlé objednání jídla

Máte chuť na jídlo, které si často objednáváte přes rozvážkovou službu? Představte si běžný postup: odemknete telefon, najdete aplikaci Bolt Food, otevřete ji, přejdete do historie objednávek, najdete tu správnou a klepnete na Objednat znovu. To je 5 až 6 kroků, které zaberou desítky sekund. S Akčním tlačítkem: stisknete, podržíte a vyberete. Během dvou sekund máte své oblíbené jídlo objednané.



V tomto případě budete potřebovat mobilní aplikaci Bolt Food. Po instalaci ji spusťte, přihlaste se svým účtem a proveďte úvodní nastavení. Poté v Nastavení – Akční tlačítko – Zkratky zvolte Bolt Food a vyberte možnost Objednat znovu. Po stisku tlačítka se zobrazí přehled posledních objednávek – stačí jen vybrat tu, kterou si přejete zopakovat.