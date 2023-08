Pět věcí, které se musí u skládacích telefonů změnit. Ani ten nejlepší model není bez chyb

Skládací telefony jsou na trhu už od roku 2019, tedy už čtvrtým rokem. Čas plyne rychle, a i my jsme před několika lety očekával, že se tato oblast smartphonů bude vyvíjet daleko rychleji. Skládačky se samozřejmě posunuly kupředu, dočkali jsme se vylepšených pantů, odolnějších displejů i voděodolnosti, přesto to je na čtyři roky poměrně málo. Skládačky jsou stále velmi drahé, mají výrazný překlad v displeji a stále se o nich hovoří v kontextu málo odolných telefonů. Co je tedy nutnézměnit? Překlad v displeji Zatímco v roce 2019 jsme u Galaxy Foldu brali překlad v displeji jako nedílnou součást, po čtyřech letech už v některých případech začíná tzv. sklad v displeji trochu vadit. Na jednu stranu je samo o sobě úžasné, že se ultratenké sklo dokáže bez poškození přeložit ve své polovině a poté narovnat (a ne jen jednou), na stranu druhou jsme nároční uživatelé. U drahých zařízení očekáváme maximální možnou kvalitu a zážitek z používání, a ten může narušit právě překlad v displeji.

Někdy více, někdy méně. Překlad v displeji je však i u nejnovějších skládaček velmi dobře poznat Překlad má dnes úplně každá skládačka, ať už hybridy „knížkovitého“ typu, nebo véčka. Čínské značky jej za poslední pár let vypilovaly tak, že je překlad „méně znatelný“, ale stále je vidět i cítit. Překlad se postupně zmenšuje i díky novým „kapkovitým“ pantům, které při složení nesoustředí „sílu“ do ostrého bodu zlomu, i to je však stále málo. Na překlad si samozřejmě rychle zvyknete, ale když vám do něj při psaní textu nebo ovládání prstu zajede prst, jde prostě poznat. A pro mnohé uživatele to je jeden z několika kompromisů, přes který se prostě nepřehoupnou. O překladech v displeji samozřejmě ví i samotní výrobci, protože se ve specifikacích předhánějí v „miniaturizaci“ překladu. Podle některých značek je výrazně menší, neznatelný nebo téměř neviditelný. Praxe ale zatím stále ukazuje pravý opak.

Větší baterie 5 000mAh baterie ve výkonném telefonu, to není na žádné vyskakování. Tato hranice se bere jako nepsaný standard u Androidů, které mají vydržet jeden až dva dny provozu. Skládací telefony mají často dva displeje, ovšem kapacita baterie tomu neodpovídá. Pokud totiž chtějí výrobci dodržet i aktuální posedlost ultratenkými smartphony, je kapacita použité baterie nedostatečná. Chybějící mAh nenahradí ani energeticky sebeefektivnější výrobní proces procesoru. Nová baterie pojme více energie, a tentokrát to nejsou jen plány. Už jde do prvního telefonu Honor U skládacích zařízení by měl zmizet důraz nad co nejmenšími rozměry, už teď se totiž nejedná o žádné drobečky. Telefony přijdou o určitou část prostoru už jen tím, že jsou skládací. Osobně bych u každého telefonu přidal milimetr či dva navíc, pokud by to znamenalo byť jen drobné zvětšení kapacity baterie. Čínské značky ostatně ukazují, že do svých telefonů umí integrovat větší kapacity akumulátorů. Např. Honor do skládacího Magic V2 dostal 5 000mAh silikon-karbon baterii. Podobná technologie u Honor Magic5 Pro zvýšila energetickou hustotu baterie o 12,8 %, u hybridu bude přínos podobný.

Norma IP a lepší odolnost Ochrana pohyblivých komponent proti prachu a vodě se zajišťuje těžko, přesto existují značky, které se dokázaly poprat s voděodolností IPx8. Skládací telefony už od jejich začátku doprovází aura křehkých telefonů (zajména díky prvnímu Foldu), a výrobci se snaží použité panty postupně vylepšovat. Nedávný test polských novinářů ukázal, že není pant jako pant. Zatímco véčko od Samsungu přestálo přes 400 tisíc přeložení (certifikováno je na polovinu), skládací Motorola nepřekonala 127 tisíc přeložení. A tento nesoulad chce napravit Google. Rýsují se povinné podmínky pro skládačky. Výrobci budou muset garantovat výdrž pantu i updaty Americký gigant chce pro všechny telefony se skládací konstrukcí zavést minimální výdrž pantu i povinnou dobu softwarové podpory. Absolutním rekordmanem je v tuto chvíli skládací novinka od Xiaomi, která je certifikována organizací TÜV na 500 tisíc přeložení. Jenže, rekordy nepotřebujeme. Stačí nám bohatě 200 tisíc přeložení u každého véčka nebo hybridu, (i tak to vystačí na pěkných pár let používání) a k tomu i odolnější pant bez vůle nebo rovnou zvýšenou odolnost vůči vodě a výhledově třeba i proti prachu.